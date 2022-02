La UCR se reasignó el desafío de ganar poder en Juntos por el Cambio

Con duras críticas al Gobierno, la UCR apuntó ayer en un plenario nacional a fortalecerse hacia el interior de Juntos por el Cambio y subrayó: “El gobierno de Alberto Fernández es el peor desde el ‘83”.

“El radicalismo debe poner al próximo presidente”, fue uno de los mensajes que dejaron los principales referentes del radicalismo en un encuentro de juventud en Entre Ríos.

La administración de Alberto Fernández mantiene a escala internacional “alineamientos ideológicos que no tienen que ver con los intereses de nuestro país y que nos van a perjudicar; y los platos rotos los terminará pagando la gente”, sostuvo Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional del radicalismo. Además, el Gobierno nacional “no tiene plan, se dedica a la cuestión discursiva”, resumió.

“Tenemos un Gobierno que no gobierna, que tiene una crisis de identidad que genera escalofríos y un Presidente que está ausente”, aseveró el titular del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en el Senado, el formoseño Luis Naidenoff. El titular de la bancada boina blanca en Diputados, Mario Negri, acotó: “Hoy es el momento de mayor confusión, desde que se recuperó la democracia, que vive la Argentina. No hay horizonte. No hay futuro. Hay un barco sin destino”.

Estos conceptos fueron lanzados por la primera línea del partido opositor en la conferencia de prensa que abrió este sábado al mediodía el 10° campamento de la Juventud Radical de Entre Ríos, que congregó a varios centenares de jóvenes en Villa Urquiza, localidad ubicada a pocos kilómetros de Paraná.

Este año “es muy importante para construir, para que en lo posible podamos llegar con un plan de gobierno de verdad a ser alternativa en 2023 y hacer las cosas bien”, definió el gobernador de Jujuy en su exposición ante medios locales.

El radicalismo “es la columna vertebral de Juntos por el Cambio en la territorialidad”, subrayó.

(JML)