Todos los detalles de la segunda etapa de remodelaciones en el Monumental

Apoco menos de una semana del inicio de la Copa Liga Profesional y mientras Marcelo Gallardo empieza a planificar el equipo para el debut, las novedades de River no solo pasan por el plano netamente futbolístico.

Porque este lunes al mediodía la dirigencia, encabezada por el presidente Jorge Brito, hizo la presentación formal de otro de los temas que más concierne al hincha: la continuidad de la remodelación del Monumental.

En una conferencia de prensa que contó con las presencias especiales de Marcelo Gallardo, Leonardo Ponzio, Norberto Alonso, Ubaldo Fillol, Enzo Francescoli y Rodolfo D'Onofrio, el mandamás del Millonario, acompañado por Stéfano Di Carlo -Secretario General del club- y Mariano Taratuty -Presidente de Obras e Infraestructura de la institución- dio detalles de cómo seguirán las obras en el Antonio Vespucio Liberti, que tendrán como finalidad lograr una ampliación en la capacidad del estadio, como así también lograr una importante modernización en términos estéticos y estructurales.

Según contó Di Carlo, el proyecto para continuar con la remodelación del Monumental se elevará el martes a la Honorable Comisión Directiva para su tratamiento y, 15 días después, se presentará en la Asamblea de Representantes del Socios.

"La obra la vamos a hacer desde acá, desde River, todos juntos, poniéndole mucha creatividad financiera. También haciendo un esfuerzo muy importante del área de marketing, consiguiendo un naming que nos pudiera acompañar, algo que consideramos indispensable para una obra de este tipo. Así que hoy es un día muy importante, un día que venimos trabajando hace muchos años, desde las anteriores comisiones directivas. Hoy llegó el momento de decir ‘es el momento de arrancar’. Sabemos que es una obra que todos los hinchas quiere, que todos esperaron y esperemos poder hacerla posible", explicó Jorge Brito.

Después de lo que fue la renovación del campo de juego, ahora el proyecto pondrá en marcha su fase final, la cual estará dividida en dos etapas.

Los detalles del proyecto de remodelación del Monumental que presentará River

"Esperamos que la primera etapa se pueda finalizar este año. Esa primera etapa tendrá principalmente tres tribunas inferiores: la Sivori, la Centario y la San Martín, ya que no podríamos abordar en la primera etapa lo que es la tribuna Belgrano porque eso requiere necesariamente de la mudanza del instituto River Plate, que se haría dentro de River o a un predio que esté pegado a nuestra institución para no generarle un perjuicio a los alumnos. También implicaría el cambio de butacas de estas nuevas tribunas inferiores, de las actuales tribunas bajas y medias. También en esta primera etapa haremos una obra muy importante, y algo que no existe hoy en el fútbol argentino, que serían dos túneles que vinieran del vestuario visitante y del local, haciendo que ambos equipos pudieran salir por el centro de la cancha en conjunto, tal como muchas veces vemos que ocurre en estadios europeos", explicó el presidente de River.

Y Taratuty agregó: "La primera etapa está contemplada terminarla durante este año, para poderse inaugurar en febrero de 2023 y la segunda va a llevar un plazo parecido. Los costos se dividen en unos 20 millones de dólares para la primera etapa y otros 20 millones de dólares para la segunda etapa. En esta primera etapa también está contemplado para la Centario Media la obra de 30 nuevos palcos y un restaurante de 700 metros cuadrados, que va a funcionar todos los días y obviamente los días de partido, y una planta adicional de cocheras, que nos va a permitir sumar cerca de 250 adicionales".

La etapa dos comprenderá la construcción de la tribuna inferior de la Belgrano y, según el Presidente de Obras e Infraestructura del Millonario, "se completará con dos pisos más de cocheras y un túnel que comunicaría la última planta con la circulación directa de los palcos San Martín. Teniendo en cuenta que los palcos van a tener una circulación 360, no colapsaría el hall que hoy ya está al límite, porque el mismo edificio de estacionamientos tendrán ascensores y escaleras propias".

Qué pasará con las populares en River y cuándo finalizarán las obras en el Monumental

"Las populares van a seguir estando detrás del campo de juego. El objetivo final es que haya del lado de Centenario butacas en toda la parte alta y también del lado Sívori. Es solamente un proyecto, llevando lo que actualmente se llama popular, que es Sívori alta, a lo que es actualmente el sector de Sívori baja y la baja inferior", contó Brito, quien también aseguró que "el objetivo final es llegar a junio de 2024 con el final de obra. Esto serían las dos etapas finalizadas, el 100% del estadio, los dos pisos del estacionamiento, completamente los palcos y el restaurante".

Cuando el nuevo Monumental quede listo, tendrá una capacidad para aproximadamente 81.000 espectadores y pasará a ser el estadio más grande Sudamerica, superando el aforo del Monumental de Lima (80.093) y el del Maracaná (78.898). Asimismo, si se logra ejecutar el proyecto mencionado por el presidente del club, contará con un 75 por ciento de plateas y un 25 por ciento de populares, lo que significarán unas 60 mil butacas y 21 mil generales.

TyC Sports