El enojo de Santi Maratea con Charo López y Martín Garabal

Mientras Santi Maratea continúa con la causa de Madeleine a la espera de una pronta solución para que la niña acceda al medicamento que necesita para continuar viviendo. El influencer decidió exorcizar algo que tenía guardado desde hace un tiempo y que no había manifestado.

Desde su cuenta de instagram, Maratea contó que no estaba en un "buen día" y por ello decidió sacar afuera cosas que le molestaron tiempo atrás.

Ahí fue que mencionó un podcast que llevan adelante Charo López, Martin Garabal, Adrián Lakerman y Alexis Moyano llamado "Un Mundo Maravilloso", donde en uno de sus episodios realizan una parodia sobre las acciones que lleva a cabo Santi e ironizan al respecto.

Y si bien el episodio fue emitido en octubre del año pasado, recién en el día de hoy, Maratea se tomó el tiempo de emitir su opinión al respecto.

En sus historias, Santi comenzó hablando del tema y dijo: "Sé que no estoy pensando con inteligencia, pero es que estoy medio dominado por la emoción y aparte es la emoción de la frustración y el cansancio, que son dos emociones bastante complicadas", arrancó atajándose.

Y puntualizó: "Me acordaba hoy de un podcast de Martín Garabal y Charo López en el que bardean lo que hago, y en su momento fue como ´no voy a reaccionar, pero sabía que algún día iba a despertarme de mal humor y los iba a mandar a la concha de su hermana´", dijo sin filtro.

"Creo que ese día es hoy, porque es tanta la entrega que uno le pone, aparte del cuerpo y la cabeza y el tiempo. Todo lo emocional que uno pone en juego cuando intenta hacer estas cosas, y exponerse al hacerlas, como para que vengan dos pelotudos "comediantes" a bardearlo como si esto fuese una obra de teatro de sus amigos depresivos del under. Cuando no lo es, hay mucho más acá que se juega, como para venir a criticar". Expresó dolido.

Luego continuó con su rutina diaria y volvió a las redes para aclarar que no tiene nada personal contra los humoristas, solo que ese paso de comedia le molestó en su momento y hoy, que no estaba transitando un buen día era ideal para sacarse aquellas cosas que le molestaban.

"Yo soy así cuando algo me molesta, tarde o temprano, en algún momento me lo tengo que sacar. Y cuando estoy del orto es cuando mejor me hace sacarme esas cosas de encima", argumentó.

