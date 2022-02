La despedida de Herrera de San Lorenzo: “Los voy a extrañar a todos”

El futbolista correntino Andrés Herrera se despidió de San Lorenzo con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “Hoy me toca despedirme pero siempre va a ser un hasta luego. Gracias por el apoyo incondicional durante estos siete años. Viví momentos hermosos en el club, que me los llevo para siempre. Gracias San Lorenzo por formarme como jugador y como persona. Siempre que me puse la Azulgrana la defendí con el alma y la llevé con orgullo. Gracias a los compañeros y amigos con los que compartí y aprendí durante todo este tiempo. Y gracias al staff del club por el cariño en el día a día. Los voy a extrañar a todos”, escribió.