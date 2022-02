La sorpresa de Laurita Fernández con su doble en Bienvenidos a bordo

Bienvenidos a bordo (El Trece) es toda una caja de sorpresas que se abre cada tarde y en la que el juego de los “parecidos” es la estrella, tanto para quienes siguen el programa desde sus casas como para quienes lo están presenciando en el estudio. E incluso es un fenómeno de redes que se viraliza: es que siempre surge alguna situación desopilante, un poco confusión, algo de misterio y mucha risa. Hoy la sorprendida fue Laurita Fernández, quien se encuentra reemplazando a Guido Kackza en la conducción.

Luego de recibir al primer participante, lejanamente parecido a Guillermo Coppola, Laurita fue a abrir la puerta para dejar pasar a la próxima: una chica rubia llamada Yami, proveniente de la localidad de Tigre. La joven, algo tomada por los nervios y por la timidez, entró mirando hacia atrás, tapándose la cara y esquivando a las cámaras. “Ay, está cómo que no quiere mostrar la cara, como que se hace desear, mete pelo, mira para abajo”, describió la conductora. Y entre risas, la instó a que se mostrara, a que se dejara ver para que comience el juego.

“¿Y te dicen mucho que sos parecida a una famosa?”, preguntó Laurita. “Sí, me lo dicen muy seguido y me daba mucha vergüenza venir. Y mi mejor amiga me anotó”, respondió la participante. A medida que iba pasando el tiempo y el diálogo se hacía más fluido, Yami se fue soltando para interactuar con los presentes en el set. Mientras conversaba con Laurita, los demás comenzaron a tirar las primeras respuestas para saber de quién se trataba el parecido. La primera en arriesgar fue Francesca, una de las asistentes del programa, quien arriesgó diciendo que se parecía a Lali Espósito. “También me lo dijeron... Pero esta vez no”, le contestó Yami.

“¿Demi Lobato?”, dijo otra. “¿Sabés que sí? A ver qué dice Yami...”, dijo Laurita, pero la participante lo negó. Ahí Fernández arriesgó por primera vez: “Ay, es como Flavia Palmiero pero más joven, ¿no? Porque Flavia es hermosa, pero... ¿no sos Flavia?”, y la concursante volvió a negarlo. “No es Flavia, pero pará... ¿La conocemos a esta persona?”, volvió a preguntar la conductora. “Sí, la conocen mucho”, fue la respuesta cargada de misterio.

“¿Hay un gesto que te haga ser más parecida a esa persona?”, insistió Laurita. Ahí, Yami se acomodó el pelo y sonrió tirando la cabeza hacia atrás. El gesto hizo que Francesca se diera cuenta de quién se trataba y dio un grito emocionado. Pero cuando la conductora le pidió que arriesgara, la asistente le dijo que prefería que lo sacara ella. Al notar que Laurita no se daba cuenta, Francesca le dijo: “¡Sos vos!”. “¿Sos yo? ¿Soy yo?”, preguntó, entre aturdida y divertida. Cuando la participante le confirmó que sí, que era su doble, la ex novia de Nicolás Cabré estalló en una carcajada: “¡Noooo! ¿Yo me río así? Esto es muy genial”.

Ahí, Laurita le pidió que juntas hicieran la risa y la “original” confirmó la autenticidad del gesto: “Ay, sí, me tiro para atrás para reírme”, dijo. Sin dejar de abrazar a su doble, posaron frente a las cámaras sonriendo. Y le pidió con complicidad: “Escuchame, si alguna vez se me complica para alguna situación, te llamo y hacemos enroque”.

En tanto, Yami le dijo a Laurita: “Ahora que te veo de frente, veo que vos tenés ojos más claros”. Y volvieron a posar juntas ante la cámara. Exultante, Fernández cerró el momento: “¡Encontré mi doble en el mundo! Ay, me emocioné tanto”.

Infobae