Valdés le apuntó a Cabandié por los incendios: "La situación es crítica y no se da cuenta"

En medio de los impresionantes incendios forestales que afectan a Corrientes y ya dejaron bajo fuego más de 300 mil hectáreas, el gobernador provincial, Gustavo Valdés, volvió a apuntar contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, al asegurar que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, "tiene razón cuando dice que hay funcionarios que no funcionan".

"La situación es crítica, pero por lo visto no se da cuenta", resaltó el mandatario correntino en diálogo con un medio porteño.

Tras la polémica por la ayuda de la Nación, que Corrientes asegura que le negaron y el Ministerio afirma que fue rechazada, el referente radical lanzó: "Cristina tiene razón, hay ministros que no funcionan".

VER MÁS: El cruce entre Cabandié y Bullrich por los incendios en Corrientes

En diálogo con Radio Rivadavia, el mandatario provincial fue consultado sobre si se refería al dirigente camporista y respondió: "Saquen sus propias conclusiones, en este momento está en Barbados".

"No voy a polemizar con el ministro de Ambiente que no se ha comportado bien con nosotros. No peleamos en Twitter, tenemos que apagar un incendio", manifestó Valdés.

A pesar de que el gobernador reiteró no buscaba tener un cruce con el ministro, criticó su visita a Barbados en medio de los incendios forestales en la provincia litoraleña, que ya consumieron casi el 4% de su territorio: "Es la prioridad que le da al desastre ecológico que estamos teniendo".

"El ministro debería estar presente, acompañando", reclamó el referente del Juntos por el Cambio, quien agregó: "Hace 15 días declaramos la emergencia, y esto lo tiene que saber. Se trata de acciones concretas y no de salir a pelear por Twitter".

Y concluyó: "Tenemos que ser conscientes de que todos somos argentinos y ante la crisis debemos ser solidarios. Eso habla de una concepción política que creen que la ideología es más importante que la necesidad de la gente y que la ecología".