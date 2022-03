Gonzalo Heredia habló de su enfrentamiento con Pablo Echarri por sus escenas con Nancy Dupláa

Pablo Echarri y Nancy Dupláa son una de las parejas más consolidadas del espectáculo. Pero como ocurre en cualquier relación amorosa, tuvieron peleas por celos. Especialmente porque ambos han tenido que protagonizar escenas de alto voltaje con otros colegas en diversas ficciones o películas.

Cabe recordar que el actor no la pasó nada bien cuando Nancy estaba protagonizando la serie Socias (2008) y tenía un romance con Gonzalo Heredia en el unitario de Polka. Una situación parecida ocurrió para Dupláa cuando Pablo realizaba la novela Resistiré (2003) e interpretaba escenas fuertes con Celeste Cid por la pantalla de Telefe.

“Cuando uno compite con especímenes masculinos que están dentro de la generación de uno se puede sentir mucho más seguro, pero cuando el pibe tiene sub 20, uno no puede, no llega”, había explicado Echarri respecto a lo que sentía cuando Heredia trabajaba con su esposa en la televisión.

La pareja de Brenda Gandini se mostró sorprendido por las declaraciones de su colega y por la repercusión que tuvo en los medios. “No sé por qué se dijo eso, las veces que me lo he cruzado, siempre hemos hablado y hemos sido muy amables el uno con el otro. No tengo ningún problema con él y creo que él tampoco conmigo, pero a veces se necesitan armar ciertas historias y esas cosas”, explicó al sitio Primiciasya.com.

Además, manifestó: “Yo creo que los actores tenemos el ego más boludo de todos y esas peleas boludas existen, existieron y creo que van a seguir existiendo. No únicamente pasa entre los actores, creo que esto pasa en cualquier profesión en la que te sientas amenazado o amenazada. Siempre habrá como una mínima de competencia, en cualquier lado va a pasar”.

Luego, el protagonista de la obra Desnudos señaló: “No tengo ídolos o ídolas con las que me moriría trabajar. Lo que siempre me gusta trabajar y me gustaría trabajar en el futuro es con buenas personas, con gente linda”. Y para cerrar reflexionó: “Pero creo que los actores tenemos un ego bastante boludo. Este es el título de la nota, y creo que ese acto de boludismo en sí, ha pasado y seguirá pasando”.

Por otra parte, Heredia fue noticia en estos días por un ácido mensaje que escribió respecto al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. “Tranka, ahora escribo mi mensaje de paz en mis redes sociales así lo lee Putin y salen de Ucrania”, señaló poniendo el foco en el presidente ruso.

El mensaje no pasó desapercibido y sumó miles de interacciones entre reacciones y comentarios. Muchos leyeron en sus palabras un dardo hacia los colegas que se habían manifestado previamente, aunque otros entendieron que bien podría ser una respuesta hacia las opiniones livianas en general. La mayoría de las reacciones fueron positivas o al menos respetuosas de la posición y se abrió otra esfera de discusión, algo siempre saludable.

No es la primera vez que el actor acude a las redes para expresar sus opiniones. Por caso, en las pasadas elecciones, dejó su sello mientras observaba el debate de los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. En medio de los idas y vueltas, el actor lanzó una desopilante reflexión en un tuit: “Viendo el debate, ¿en serio me dicen que yo actúo mal?”.

En aquella oportunidad, muchos recordaron el día que fue tendencia su nombre y apellido por las escenas que protagoniza en La 1-5/18, la tira donde comparte protagonismo con Agustina Cherri y Esteban Lamothe está ambientada en un barrio popular, y cada capítulo deja su huella en las redes sociales, uno de los grandes termómetro de estos tiempos.

En uno de los episodios, a su personaje lo balean y gracias a la intervención del médico que interpreta Luciano Cáceres consigue salvarle la vida. Claro que los métodos no fueron del todo convencionales ni creíbles y los tuiteros tomaron nota y lo hicieron tendencia. Al ver lo que sucedía en el mundo virtual, el actor activó su cuenta y envió un mensaje para sus detractores: “Chicxs dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta”, junto al emoji de una sonrisa.

Infobae