Corrientes: vecinos atacaron a pedradas el local del presunto violador de una adolescente

Los vecinos de una localidad de Corrientes atacaron el local de un presunto violador de una adolescente del Hogar Rincón de Luz, institución cuya directora fue denunciada por abusos. La menor trabajaba en el local mientras permanecía bajo la guarda de la entidad en la que viven niños, niñas y adolescentes hasta cumplir la mayoría de edad.

Un grupo de vecinos de Gobernador Virasoro se congregó frente al local comercial de la persona sindicada como el responsable de haber violado a una menor de 14 años. Apedrearon el lugar, lo destrozaron, mientras pedían Justicia y gritaban "Violador". La policía debió recular al ver a la muchedumbre enardecida, contaron a El Litoral los testigos del hecho.

Hubo quienes además se llevaron cosas del local: ropa, maniquíes y zapatos.

El dueño de la zapatería es el principal sospechoso de haber abusado sexualmente de una menor que trabajaba en el local, mientras permanecía de pupila en el Hogar Rincón de Luz, donde, además, un menor se suicidó.

Una extrabajadora del lugar denunció que la institución no reunía las condiciones básicas para atender a los niños y niñas. "No recibían atención médica, no había ventiladores, los niños debían dormir en el piso para mitigar el calor", denunció en declaraciones a Radio Sudamericana.