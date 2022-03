Alertan por una nueva estafa piramidal en Corrientes y Resistencia

La promesa de unas ganancias extraordinarias y la insistencia de una pariente fueron claves para que V.M. (pidió mantener en reserva su identidad) decidiera poner su dinero en OmegaPro, una compañía de la que nunca había escuchado hablar antes. El hombre se encuentra sin trabajo y la idea de hacerse con un 300% de intereses en dólares en apenas un año y medio le hizo brillar los ojos: no lo dudo y puso allí todos sus ahorros.

Pero cuando estalló el escándalo de Generación Zoe comenzó a ver las similitudes entre lo que escuchaba en los noticieros sobre estafas piramidales y su experiencia con OmegaPro.

“Me estafaron 1800 dólares, era una ahorrito que tenía”, contó a TN V.M. , que vive en la ciudad de Corrientes y quiso compartir su experiencia para alertar a otras posibles víctimas.

Cómo cayó en la estafa

“Puse plata a fines de diciembre por una pariente muy cercana que me dijo que si ponía 1000 dólares me los convertía en 3000 en 16 meses. Ellos dicen que invierten en divisas y Forex. No pregunte mucho porque estaba muy confiado, los intereses que pagaban en dólares eran muy tentadores”, declaró el hombre, que hasta vendió su computadora para juntar un poco más.

A primera vista, el sitio de OmegaPro se parece al de muchos otros brókers, con cuadros que muestran la evolución de los principales índices bursátiles mundiales. La compañía promete “hacer trades globalmente” y sobre todo “retirar tu dinero cuando quieras”, algo que en los hechos no sucede.

La página está traducida en seis idiomas (inglés, castellano, portugués, francés, japonés y coreano) y en su presentación la compañía afirma cubrir “más de 200 instrumentos comerciales que van desde divisas y materias primas hasta índices”.

También asegura operar con “más de 70 pares de divisas, incluyendo pares mayores, menores y exóticos”, “las materias primas más populares”, “índices globales de todo el mundo” y “acciones de más de 500 de las empresas más exitosas del mundo”, entre otros.

Pero la plataforma no exhibe en ningún lado un registro oficial en algún país, como por ejemplo la Comisión Nacional de Valores de Argentina. Tampoco hay un número de teléfono. Solo figura una dirección en las Islas Granadinas.

Cómo funciona la estafa de OmegaPro

Sobre el funcionamiento de OmegaPro, V.M. explicó que tienen grupos con líderes en varias provincias del país. La que lo contactó y le abrió la supuesta cuenta vive en Resistencia, Chaco.

“Van a tu casa y te muestran cómo hacer redes, hay distintos rangos según el dinero que ponés y la gente que vas sumando”, contó. Un libreto que parece salido del manual básico de la estafa piramidal.

Según precisó el correntino, el dinero que uno quiere invertir no lo transfiere directamente, sino que “se lo tiene que entregar a un líder de mayor rango en la pirámide para que la transforme en USDT ( dinero digital) y después lo cargue en la plataforma de OmegaPro”.

V.M. habló de un verdadero adoctrinamiento por parte de los líderes. “Me unieron a grupos de Whatsapp con 200 miembros que están repletos de mensajes motivacionales, te invitan a conferencias en Zoom con gerentes en Miami, hacen eventos y charlas en distintas ciudades”, dijo. También prometen premios como celulares de alta gama, viajes, relojes y autos de lujos, y bonos en metálico para la compra de propiedades.

“Es todo un lavado de cerebro, no te dicen nunca a dónde va tu plata, no podés entrar a averiguar”, explicó.

“Después de lo de Generación Zoe entre a investigar donde metí mi plata”, dijo V.M. Descubrió varios posteos y artículos que advertían sobre el supuesto bróker. También advertencias de organismos oficiales de Francia, España, Perú y Chile.

“Cuando quise reclamar mi dinero me sacaron de todos los grupos de WhatsApp donde hacían sus operaciones los líderes de distintas ciudades de Argentina, Colombia y Perú”, contó.

“Me mintieron, me engañaron. Me siento superestafado en mi confianza, me siento un tonto por haber metido mis ahorros allí. Es una mafia, apuran a los parientes a que estafen a sus familias y amigos”, sostuvo V.M.

Cuando habló del tema con su familiar, le dijo que le estaba pasando lo mismo: la habían cortado de grupos y no podía recuperar su inversión.

“Están estafando muchísimo dinero en dólares a muchísima gente en Corrientes y Chaco y otras provincias del país”, dijo V.M. “Hay gente que vendió sus campos, sus autos, sus departamentos y puso toda esa plata en OmegaPro”, se indignó.

Alertas sobre OmegraPro

Las primeras alertas oficiales sobre OmegaPro llegaron alrededor del 2020 cuando la Autoridad del Mercado Financiero de Francia lo puso en su lista negra y la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España realizó una advertencia al público informando que OmegaPro no cuenta con autorización para prestar servicios de inversión.

El sitio también se encuentra en la lista negra de las autoridades de Mercado de Bélgica (FSMA). “Estas plataformas actúan de forma muy agresiva”, e “intentan convencer a las víctimas de que inviertan cantidades de dinero cada vez más altas”, advirtieron desde la FSMA.

“Las víctimas que aceptan hacerlo se quejan en particular de: encontrarse incapaces de recuperar su dinero, o simplemente no saber nada más de la plataforma en la que han invertido su dinero. Estos son los casos más probables de fraude de inversión”, agregaron.

En agosto de 2021, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) emitió una advertencia contra OmegaPro en la que recalcó que la plataforma no se encuentra regulada ni inscrita en sus registros.

Lo mismo hizo en enero de 2022 la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) de Perú, que incluyó a OmegaPro en una advertencia sobre “esquemas que realizan actividades financieras sin contar con autorización de la SBS”. En la misma lista figuraba también Generación Zoe.

Señales de alerta: cómo evitar posibles estafas a la inversión

Para evitar caer en este tipo de estafas, hay algunas señales de alerta que se pueden tener en cuenta:

En la Argentina, toda captación de dinero con fines de inversión está regulada por organismos públicos como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Se puede chequear en la web de cada organismo cuáles son las empresas reguladas.

como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Se puede de cada organismo cuáles son las empresas reguladas. Las compañías administradoras de inversiones de mercado no pueden “asegurar” un rendimiento a futuro , dado que los instrumentos del mercado cotizan libremente y se mueven por una variedad de factores (locales, internacionales, de resultados). Por eso, hay que sospechar de cualquier “tasa segura”.

, dado que los instrumentos del mercado cotizan libremente y se mueven por una variedad de factores (locales, internacionales, de resultados). Por eso, hay que sospechar de cualquier “tasa segura”. Los instrumentos de mercado que ofrecen retornos elevados en poco tiempo tienen asociado un riesgo muy alto .

en poco tiempo tienen asociado un . Ante una oportunidad que ofrece grandes ganancias , investigar cómo funciona el negocio y comparar los retornos que ofrecen con los de otros instrumentos de inversión.

, investigar cómo funciona el negocio y comparar los retornos que ofrecen con los de otros instrumentos de inversión. Desconfiar de un sistema de inversión o de venta que exija atraer a más personas permanentemente.

Con información de TN