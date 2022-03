Estalló un insólito escándalo entre La Bomba Tucumana y Dalila

Tras alejarse de la televisión y los escándalos mediáticos, una nueva polémica gira en torno a Gladys la Bomba Tucumana: en las últimas horas la cantante fue bajada de un show que iba a brindar en su provincia y, según trascendió, es por un conflicto que mantiene con Dalila.

El jueves por la noche, el periodista Lío Pecoraro comunicó en su cuenta de Twitter la escandalosa noticia sobre el show que estaba previsto para este 12 de marzo y que contaba con la presencia de las dos intérpretes, pero que ahora contará solo con la santafesina arriba del escenario.

"Escándalo bailantero. Dalila Y Gladys se presentarían en un mismo show por el día de la mujer en Tucumán el próximo 12 de marzo. Vendidas ya 2000 entradas", aseguró el conductor de El Run Run del Espectáculo (Crónica TV)

"El lío se armó porque la santafesina no quiere compartir escenario con la tucumana y entonces la bajaron. ¡Mal!", comunicó el periodista en sus redes sociales.

Carlos Monti, panelista de Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9.30) amplió la información: "Estaba previsto que el sábado Gladys se presentara en un show que iba a conmemorar el Día de la mujer junto a otra cantante santafesina, Dalila. Misteriosa y sospechosamente alguien bajó a la Bomba Tucumana del Show. Y de hecho ya empezaron a promocionar el show sin Gladys".

Luego de consultar a la tucumana sobre esta situación, Monti contó qué fue lo que le dijo la cantante: "Me dice lo siguiente: 'Me suspendieron, ni idea el por qué. Deberían preguntarle a la dueña del baile por qué pasó esto y por qué me sacaron cuando ya estaba confirmada. A mí también me encantaría saber...'".

Este viernes, en tanto, en Socios del espectáculo (El Trece, a las 11) también dialogaron con La Bomba Tucumana, quien no salió de su asombro por haberse quedado afuera de un show en su propia provincia.

"Estaba pronosticado para que Dalila y La Bomba estuvieran en el show, pero al consultarle me dijo que habían pedido que Gladys no formara parte. Y según trascendió el pedido fue precisamente de Dalila", contó Mariana Brey.

"Yo soy una señora trabajadora, una mina buena. No tengo maldad, Nunca podría hacer algo así. Nunca lo hice cuando fui n°1... ahora sigo existiendo. Estamos en 2022 y sigo trabajando con estas artistas que son de ahora, Karina, Ángela, ella. Están ellas y sigo yo aquí, por algo debe ser...", aseguró Gladys.

Y luego, dolida, reconoció: "La verdad que me da mucha tristeza que me bajen del show en mi propia provincia. Muchos fans míos se quedan sin verme por esto".

También fue consultada la artista santafesina, acusada de ser la responsable de haber bajado a la cantante de la "Pollera amarilla". "No tengo absolutamente nada para decir", le dijo Dalila a Karina Iavícoli.

"Es una mina que va de frente, me sorprende que no tenga nada para aclarar", aseguró la panelista al preguntarle a través de un mensaje de WhatsApp.