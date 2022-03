La sorprendente revelación sexual de la abogada de las famosas

Ana Rosenfeld sorprendió el jueves en "LAM" (América TV), cuando reveló detalles desconocidos y muy pasionales sobre su vida íntima con su fallecido esposo Marcelo Frydlewski.

Después de que Yanina Latorre y Nazarena Vélez aseguraran que no estaban demasiado interesadas en tener una vida sexual muy activa, la abogada de las famosas no tardó en contar que era muy diferente a ellas y que su esposo le seguía el ritmo": "Yo siempre fui muy sexual".

Rosenfeld contó que hacía el amor a diario con Marcelo durante los 37 años que estuvieron juntos; sin embargo, en las redes sociales no perdonaron que la letrada revelara que su esposo le controlaba la forma de vestir: "Él era muy celoso, te controlaba… Me decía que si venía conmigo a algún lado, no podía usar escote y que me tenía que poner una remera o corpiño. Me súper controlaba la ropa".

Yanina Latorre fue la que dio el pie para que Ana contara que su esposo le llegó a romper un vestido: "Se casaban Alan Faena y Natalia Lobo... Los invitados eran 100 figuras muy famosas más Marcelo y yo. A nosotros no nos conocía nadie: solo los novios y la madre de Alan. El dress code era vestido blanco. Yo fui a una casa de cosas antiguas de Maldonado y me compré una especie de drop blanca de raso, totalmente escotada. Marcelo llegó de Buenos Aires ese día y cuando me vio vestida, me dijo: ‘¿A dónde vas a así vestida? Conmigo así no salís’".

Luego, Rosenfeld aseguró que aunque se puso el vestido que compró y disfrutó de la fiesta, cuando terminó la noche su esposo tomó una fuerte determinación: "Me hizo estar con un chal toda la noche. Cuando salimos de ahí y subimos al auto, me dijo: ‘Este vestido no te lo pones nunca más’ y me lo rompió”; de igual manera, Ana reveló que después del intenso momento, tuvo relaciones sexuales con Marcelo.

Además, la abogada llamada "el terror de los maridos" contó que solían tener relaciones con su esposo en cualquier momento y en el horario de la tarde, así fue como contó que durante un viaje hicieron una tremenda travesura: "Paramos en un un hotel de la ruta cuando íbamos camino a Misiones. Allí, la cama de la habitación era de pino. Tuvimos una noche muy apasionada y bueno... La cama se hizo trizas... No la pagamos".

Para concluir los relatos de su vida amorosa, Ángel de Brito le consultó si tenía intenciones de volver a salir con hombres y tener una relación, a lo cual Ana fue muy contundente al afirmar que no: "Salgo con amigos y sus esposas, también salgo con amigas, pero no me imagino en pareja de nuevo".

Los usuarios de Twitter reaccionaron a las historias contadas por la letrada y algunos no dejaron de manifestar su desacuerdo con la romantización de la violencia: "Ana Rosenfeld contó que su marido le rompió un vestido porque le parecía muy sugerente y le prohibía usarlo. Relata que la situación le calentó y cogieron en el auto. Todas se ríen, festejan y dicen que 'les encanta esa pasión'. No sé por dónde empezar. Iniciaré diciendo VOMITO"; "el terror de los maridos contando en 'LAM' que su marido le rompió un vestido por celos a la salida de una fiesta arriba del auto, o sea el terror era su propio marido"; "Vergüenza ajena la vida íntima de Ana Rosenfeld"; "qué caretas que son. Ana Rosenfeld vive de defender a las mujeres de los maltratos de sus maridos y ahora está contando situaciones violentas con su marido como anécdotas 'LAM'".

El pasado 9 de octubre de año pasado, la farándula argentina se enlutó por el fallecimiento de Marcelo Frydlewski, conocido por ser el esposo de la abogada Ana Rosenfeld. "Amorcito", como lo llamaba de cariño la letrada, había sido internado tras haber dado positivo en un test de coronavirus el 27 de agosto en un hospital de Miami, Estados Unidos, ciudad en donde se encontraban de vacaciones.

Yanina Latorre fue la primera en contar en "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) que el esposo de Ana estaba en esta delicada situación: "Marcelo, el marido de Ana Rosenfeld está internado bastante grave, por covid, en Miami. Ellos cuando estaban por volver les hicieron el hisopado antes de subir al avión y no lo pasaron. Están vacunados los dos. Marcelo tuvo cáncer de pulmón, es de riesgo". Tras dos meses de internación y mucha angustia, Frydlewski falleció y sus restos fueron repatriados a la Argentina, donde Ana y su familia se encargaron de darle sepultura. (Exioína)