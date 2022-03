Tras cuatro derrotas, Regatas volvió a ganar en la Liga Nacional

Regatas Corrientes logró su tan ansiada recuperación y le ganó a Oberá de visitante en el Luis Derna. Con un rendimiento ascendente que encontró los mejores momentos en el segundo tiempo, se impuso 84 a 71 en el partido disputado este sábado al mediodía, en un atractivo marco.

Para recomponerse de cuatro derrotas en fila, el equipo guiado por Gabriel Piccato se apoyó en el poder ofensivo de Facundo Piñero (24 puntos, con 6-10 en triples), Skyler Hogan (20 puntos, con 9-18 en tiros de campo) y Juan Arengo (13 puntos, 8 asistencias y 10 rebotes), más el peso de Gary Mc Ghee en la zona pintada (17 rebotes + 13 puntos).

Como contracara, OTC comenzó mejor, aunque con el avance del juego intentó, pero no pudo frenar a la visita en defensa y no se sintió cómodo jugando en el ataque. Tuvo baja efectividad en momentos claves y la reacción que tuvo a 2m39 del final -acercándose a cuatro puntos (71-75)- no fue suficiente para revertir el partido. Melvin Johnson (20 puntos), Samuel Givens (14 puntos + 7 rebotes) y Martín Fernández (14 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias) fueron los jugadores más destacados.