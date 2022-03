Fin a la polémica por las incorporaciones en la penitenciaría: son 255 nuevos cabos

Se desató una polémica en torno a la designación en el Servicio Penitenciario Provincial del hijo del conocido conductor televisivo Tony Torales. La institución aclaró que junto al joven ingresaron 255 cabos.

Además, aseguraron que la mitad de los egresados son mujeres y conformarán la cantidad total que hizo el curso correspondiente.

“A nosotros nos molesta la desinformación porque habla del servicio penitenciario sobre estas cuestiones que no conocen y a nosotros nos duele. No es lo que la gente dice, ese chico está entre los postulantes que terminaron el curso satisfactoriamente y pasará a formar parte de la guardia y de lo que son nuestras actividades”, indicó Roque Romero, jefe del Servicio Penitenciario de Corrientes.

“Tenemos un trámite previo antes de que comiencen a trabajar y es pasar por el centro de reconocimiento médico en la provincia y ahí le darán el alta”, contó a El Litoral.

Por su parte, el reconocido conductor Tony Torales aseguró que su hijo cursó todo el año en la Escuela Penitenciaria “Lisandro Segovia” y que está ahí “por su esfuerzo”.

“Mi hijo es una persona grande que estudió, él vive solo en su casa, es una persona grande e hizo el curso como tiene que ser. Se revolcó y pidió para estar en el grupo Etoc, que es el grupo más fuerte y arriesgado de la penitenciaría, para desarrollar su carrera”, indicó el conductor a El Litoral.

“Sobre el supuesto acomodo, la gente siempre habla, pero no me interesa para nada lo que digan. Hace 28 años que estoy en esta carrera y esto no es que quieren hablar de mi hijo, ni de mi hija, en realidad buscan hablar de mí. Mis hijos tienen lo suyo por su propio esfuerzo”, resaltó.

Asimismo, aseguró que no sabe quién salió a dar esa información y dijo: “Soy una persona feliz, hago lo que tengo que hacer con mi trabajo y con mi vida. Siempre hablaron de mí y nadie me dice nada en la cara nunca, y siempre dijeron cosas, y les digo: chicos, no me cuenten porque no me interesa. Es gente que se esconde detrás de un celular, de las redes sociales, que hacen perfiles truchos”, dijo.

Torales concluyó: “No tengo contacto con el gobernador hace más de cuatro años, directamente no cruzo palabra, ni siquiera lo vi en un evento porque a mi directamente me llaman los coordinadores del Corrientes Cumbia y voy, trabajo y cobro. No tengo contacto con nadie de la política”. La información se viralizó ayer tras ser publicado un documento en el que aparece el nombre del hijo de Torales.

Tanto desde la penitenciaría como desde la familia aclararon que no hubo ningún tipo de ayuda por parte de nadie y que el joven llegó hasta ese lugar por cuenta propia.