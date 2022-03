¿Es ilegal manejar desnudo?

José Luis Zampa

El reciente caso de la pareja de desnudistas que atropelló a una agente de tránsito de la Municipalidad de Corrientes invita a debatir sobre el derecho que podría asistir a aquellas personas que, por una cuestión de comodidad, deciden circular sin ropas a bordo de un automóvil.

El conducir o viajar con el torso desnudo es una práctica habitual en lugares veraniegos, pero no está recomendado por los expertos en seguridad vial dado que la ausencia de vestimentas puede agravar las lesiones en caso de accidentes.

Un vuelco, un principio de incendio e incluso una frenada brusca pueden derivar en escoriaciones (de las más graves a las más leves) en aquellas personas que deciden ocupar las butacas de un vehículo sin camisa, remera o cualquier otra prenda adecuada para la ocasión.

Los cinturones de seguridad, en la constante fricción contra el cuerpo, pueden llegar a quemar la piel en una colisión, pues el roce conjugado con la velocidad del impacto seguramente dañará gravemente la piel de quien protagonice un accidente en condición de, por lo menos, semidesnudismo.

Sin embargo, la legislación de tránsito no especifica penas para quienes, como el caso de la pareja interceptada ayer en el microcentro correntino, conducen sin ropas. Los protagonistas del curioso episodio fueron demorados por otros motivos, ya que se sospecha que el conductor iba alcoholizado y además, al intentar escabullirse, arrolló con su camioneta Fiat Toro a una mujer del servicio de Tránsito de la capital correntina.

Pero lo cierto es que si el caballero y la dama solamente se desplazaban como Dios los trajo al mundo, sin ser vistos por terceros (el polarizado podría evitar el impudor en dicho caso), quizás no hubieran sido noticia. El problema es que fueron divisados por vecinos que alertaron a las fuerzas de seguridad.

Es decir que, posiblemente, los protagonistas de tales actos (eso de andar acelerando con el outfit de Adán y Eva) hayan incurrido en el delito de exhibición obscena, situación que está penada en el artículo 129 del Código Penal vigente en la Argentina, el cual se aplica con asiduidad en aquellos episodios de relaciones sexuales consumadas en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

Si un policía certifica in situ que los ocupantes de un automóvil despliegan ese tipo de actividades íntimas, despojados de sus indumentarias respectivas, podrá actuar invitando a los infractores a cesar en sus actos e incluso detenerlos preventivamente por perpetrar actividades contrarias al decoro y a la integridad sexual.

Para finalizar, baste decir que más allá de las prohibiciones normativas, no es conveniente “montar en pelo” a un automóvil por razones netamente relacionadas con la prevención de accidentes.

Como ejemplo, podemos consignar que una persona conduciendo sin ropas puede ser motivo de distracción para otros conductores, ya que la superficie acristalada de las carrocerías actuales ofrece, por lo general, perspectivas de gran visibilidad desde y hacia el interior del habitáculo.

Finalmente, si el asiento del vehículo en cuestión es de cuero y permaneció expuesto a los rayos del sol en el verano correntino, sentarse en el cojín ardiente sin calzones podría ocasionar quemaduras tan dolorosas como hirientes para la autoestima de cualquiera.

Leyes “culturales” de tránsito

En algunos países del mundo, en razón de sus costumbres y culturas, se fijan pautas de conducción específicas para los modismos de cada comunidad. Empecemos por Argentina y Uruguay, donde el desplazarse tomando mate es motivo de multa (en rigor, también se aplica en los casos de fumadores y de usuarios de celulares) debido a la distracción que esa ceremonia ocasiona, además de las lesiones graves que eventualmente puede provocar una bombilla en las vías respiratorias superiores del protagonista de un siniestro. En Alemania se puede conducir desnudo e incluso descalzo, pero en dicho caso la compañía aseguradora podría no cubrir un eventual accidente. En Inglaterra, por otra parte, es legal bajar del vehículo para orinar, siempre que quien lo haga cuide el detalle de no exhibir sus genitales. En Tailandia no se permite ingerir líquidos al conducir, mientras que en Japón salpicar con agua a un peatón puede costar una multa de 65 dólares. En Francia los conductores deben llevar un alcoholímetro para autocontrolarse, mientras que en España y Suiza es obligatorio (si quien maneja usa anteojos de receta) llevar un par de gafas de repuesto.