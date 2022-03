Declararon siete testigos en el juicio a un hombre y su hijo por el crimen de un peón

Comenzó la ronda de testimonios en el juicio a Adrián Gastón Fernández, de 45 años, y su hijo, Gerónimo Ángel Yamil Fernández, de 24, por el asesinato a golpes de Raúl Anildo Verón, de 83, que cuidaba una estancia situada en el paraje Palmar Grande, en la quinta sección de Paso de los Libres.

El pasado viernes 25 de febrero se llevó a cabo, pasadas las 9:45 h, la segunda audiencia de debate, informó el portal de noticias Confirmado.

En la audiencia declararon siete testigos, entre ellos Héctor Batistel, dueño de la chacra donde trabajaban la víctima y también los imputados, Adrián Fernández y Gerónimo Fernández (aunque este último lo hacía de manera esporádica).

En su testimonio, Batistel brindó precisiones de la escena con la que se encontró cuando llegó a la chacra, y comprometió a los acusados.

A Adrián Fernández (45) y Gerónimo Fernández (24) los une el vínculo como padre e hijo, y están procesados por el delito de “homicidio agravado criminis causa”.

El tribunal es presidido por el doctor Gustavo Ifrán y lo acompañan los doctores Marcelo Pardo y Marcelo Fleitas.

Cabe resaltar que ambos acusados se abstuvieron de declarar, solo Adrián Fernández informó ante la consulta de la secretaria del tribunal, que cumplió una condena por el delito de “robo calificado”, hecho que ocurrió cuando él tenía 24 años.

Adrián Fernández cumplía funciones en la chacra, daba de comer a los animales y otras tareas, entre ellas el cuidado de caballos; según testigos, la relación con Verón no era buena, a tal punto de que muchas veces no cruzaban ni el saludo. Es importante resaltar que ambos cumplían distintas actividades en la chacra. Gerónimo Fernández, en una ampliación de declaración en sede de Instrucción, manifestó: “Quiero hacerme cargo ahora, porque estoy consciente del daño que provoqué, yo me asusté porque Verón tenía un cuchillo, y agarré un palo que había en la chacra y lo comencé a golpear a Verón, cuando cayó al piso seguí golpeándolo”.

En cuanto al dinero desaparecido, Gerónimo Fernández dijo que “la plata que se menciona, nadie la robó, ya que mi padre ese día había cobrado lo que le había pagado Batistel (dueño de la chacra) y eso era lo que usamos, nadie le tocó el dinero a Verón”.

La autopsia practicada precisó que el occiso presentaba “politraumatismos, traumatismo de cráneo de carácter gravísimo, siendo que el deceso se produjo por paro cardiorrespiratorio traumático, produciéndose las lesiones con objeto duro, romo y filoso”.

Por otra parte, el informe bioquímico determinó que la muestra de orina de Adrián Fernández (padre), dio positivo para cocaína y negativo para marihuana.

En tanto que el resultado de la muestra de orina a Gerónimo Fernández (hijo), detectó positivo para cocaína y marihuana. Cabe destacar que las muestras para establecer alcohol en sangre no pudieron tomarse, ya que pasaron prácticamente 48 horas desde el sangriento hecho hasta la detención de ambos imputados.

El 5 de julio del 2020, la noticia del asesinato de Raúl Verón (83 años) sacudió a la sociedad libreña.

El brutal crimen se consumó en una chacra ubicada en la quinta sección Palmar Grande, donde Raúl “Amo” Verón desempeñaba tareas de cuidador.

(NG)