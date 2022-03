Reclaman los resultados de la autopsia del niño picado por un alacrán

La familia de Jesús —el niño de dos años que murió tras haber sido picado por un alacrán en Goya, en diciembre pasado— anunció que marchará hacia la Fiscalía de la localidad si hoy no hay novedades sobre la autopsia del menor. Se esperaba que los resultados, que determinarían si se trató de un caso de mala praxis o no, estarían para los primeros días de enero.

“La causa está quedada, no tenemos ninguna información. Esperamos más de un mes y no hay respuestas”, dijo a El Litoral, Lucía, la mamá del niño. “Mi abogado realizó una carta documento solicitando que se agilicen los trámites, pero no hay respuestas, así que nos comunicamos con los medios para dar a conocer esta situación”, explicó la joven.

Por su parte, el fiscal del Tribunal Oral Penal de Goya, Guillermo Barry, confirmó a El Litoral que están a la espera de los resultados. “Nos tienen que mandar conclusiones finales de la autopsia y otras consultas que hicimos a otros centros de salud”, contó. “Calculamos que estarán para la semana que viene”, añadió.

“¿Cómo puede ser que yo no pueda avanzar con un juicio por no tener la autopsia de cómo murió mi hijo?”, cuestionó la madre del niño. “Desde Corrientes me dijeron que la autopsia iba a tomar tiempo porque la sangre de mi bebé estaba muy contaminada por la picadura del alacrán. Pero los resultados tenían que estar en las primeras semanas de enero”. “Me dijeron que máximo iban a tardar dos semanas o un mes”, mencionó.

Por la demora de los resultados, Lucía dijo que de no haber noticias entre hoy y mañana, se manifestarán frente a la Fiscalía del Tribunal Oral Penal de la localidad. “Marcharemos de nuevo porque necesito los resultados para arrancar el juicio. No tenemos ninguna noticia al respecto y ya pasó mucho tiempo. Si yo no pregunto, dejan todo en la nada”, cerró.

El caso

Jesús, de dos años, ingresó al Hospital Camilo Muniagurria el 3 de diciembre tras haber sido picado por un alacrán Tityus trivittatus en su domicilio. Luego de mostrar síntomas graves, con el correr de las horas fue trasladado a Capital, donde falleció en el Juan Pablo II.

Según relató Lucía en aquel momento, al ingresar al hospital goyano el personal de salud no creyó que se tratara de un alacrán venenoso y su familia debió llevar al arácnido en un recipiente.

Por ello es que asegura que se trató de un caso de mala praxis y elevó el caso a tribunales para que lo estudie la justicia correntina.

(BDC)