More Rial compartió un picante posteo con Jorge tras su separación de Romina Pereiro

Luego de haberse mostrado en California con Rocío, Jorge Rial se reencontró con su hija Morena y con su nieto, Francesco Benicio.

Contento por estar nuevamente con su familia, el exconductor de Intrusos (América) posteó una foto con More y su nene a través de sus stories de Instagram.

Y se rió del filtro que eligió su hija, que emparejó el tono de su piel y modificó un tanto sus rasgos.

"El filtro que pegó More, no me reconozco", expresó Jorge, entre risas.

LA PICANTE RESPUESTA DE MORENA RIAL AL COMENTARIO DE SU PAPÁ

"Para el levante, te amamos", contestó More, deslizando que su papá ya estaría listo para volver a tener citas a semanas de haberse separado de la nutricionista.

Fuente: Ciudad.com.ar