Bella Vista: transformaron minibasurales en espacios urbanos y ecológicos

Transformaron minibasurales en espacios urbanos y ecológicos en Bella Vista. La iniciativa busca erradicar los sitios en que los vecinos acumulan basura y generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

“La idea es concientizar. Si aparecen minibasurales es porque la gente elige esos lugares para depositar sus residuos. No es porque no se levante. Por eso, evaluando alternativas que usamos en el pasado y no dieron resultado, como limpiar o colocar tachos, nos pareció una buena idea convertirlos en un espacio de dispersión”, contó a El Litoral Gastón Carcaño, secretario de Obras Públicas de Bella Vista.

Según mencionó el funcionario, se trata de lugares en los que “desde siempre” las personas arrojaron basura. Hasta el momento ya tienen inaugurados dos y en breve estará listo un tercero. “Para el transcurso del año prevemos dos más, pero son sitios más pequeños”, adelantó.

“Colocamos pisos, bancos, sombras, flores y algunos juegos. Tratamos de convertirlos en plazoletas para que las personas puedan ir a pasar la tarde o para que los chicos se diviertan”, mencionó. “Los juegos son caseros, pero en definitiva tratamos de generar empatía con el vecino para que los cuiden y preserven”, dijo, y agregó que buscan alternativas “para que el vecino quede involucrado en el cuidado de la naturaleza”.

La iniciativa es sustentable y ecológica. “Utilizamos productos sustentables porque también cuidamos el medio ambiente. Por ejemplo, usamos madera para los bancos, juegos y otras construcciones”, contó Carcaño. Además, utilizan cubiertas viejas y restos de árboles de la ciudad que fueron podados.

Con respecto al lugar que prevén inaugurar en las próximas semanas, resaltó: “Ya logramos corregir que los vecinos tiren basura ahí, así que en parte el objetivo está cumplido”.

“Tenemos varios minibasurales en la ciudad, pero algunos no llegan a designarse así porque son muy pequeños y también se limpian apenas pasa el camión recolector. Los denominamos ‘acumulación transitoria de residuos’”, explicó, y señaló que “si las personas sacan residuos en un horario que no es el correspondiente, es obvio que se va a acumular, por eso pedimos colaboración para mantener el cuidado del ambiente y la higiene”.

Carcaño es ingeniero y es uno de los impulsores del proyecto. Ahora, para los futuros proyectos, sumarán a una arquitecta. “Esto le va a dar un condimento extra a la estructura de lo que hagamos”, consideró.

La semana pasada la intendenta Noelia Bazzi recorrió la construcción del último proyecto para verificar sus avances.

(BDC)