“Tenemos que ir por el ascenso de la manera que sea”, subrayó Luna

El jugador de Boca Unidos, Sebastián Luna, consideró que en el torneo Federal A que iniciará el fin de semana “tenemos que ir por el ascenso de la manera que sea”, y deseó que se pueda “plasmar en el campeonato eso que hicimos en los amistosos” de la pretemporada.

“Sabemos que es un torneo complicado, pero también que tenemos que ir por el ascenso de la manera que sea. Si podemos estar entre los equipos que se encuentran en la parte de arriba de la tabla, mejor, para poder jugar el reducido y definir de local (los cruces), esa es la ventaja que podemos llegar a tener”, expresó el jugador cordobés, que se afirmó en la posición de lateral por el sector derecho.

Acerca de la preparación, Luna señaló que “tuvimos una pretemporada larga en la que pudimos ir de menor a mayor haciendo muchos amistosos. Creo que encontramos un funcionamiento, pero ahora viene lo verdadero que es la competencia, donde esperamos seguir por el mismo camino”.

Desde el primero al último partido de preparación, los técnicos del Aurirrojo se inclinaron casi siempre por los mismos nombres para conformar el equipo, una formación base que sale casi de memoria.

“Nosotros también lo sentimos así, más que nada los técnicos eligieron entre once o doce que somos los que más venimos jugando, y me parece que pudieron encontrar un funcionamiento, es por eso es que no cambiaron mucho. Esperamos plasmar en el campeonato lo que hicimos en los amistosos”, manifestó.

Uno de los déficits del equipo de la temporada pasada era sin duda el aspecto defensivo, algo que, por los amistosos jugados, parece haber mejorado. “Más allá de que son malas las comparaciones con el año anterior, de cara a lo que viene estamos muy bien. Nos sentimos mucho más seguros, pero no quiero hablar demasiado ahora, más bien me gustaría hacerlo a partir del domingo dentro de la cancha”, indicó.

El rival para el debut será Juventud Antoniana de Salta, equipo que a mediados de febrero consiguió uno de los cuatro ascensos otorgados por el Torneo Regional Federal Amateur, tras vencer en una de las finales a Guaraní Antonio Franco.

Para Luna, “lo único que puede llegar a ser una ventaja para nosotros es que tuvieron un poco menos de preparación y muchas incorporaciones a último momento que por ahí hace que tengan muy poco tiempo para poder ensamblar una formación. Esperamos poder plasmar que nosotros tenemos mucho más tiempo de trabajo que ellos como equipo”, concluyó el jugador.

