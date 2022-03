Morales aclaró sus críticas a Macri: “Está lanzado y en estado puro”

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, negó ayer estar “cogobernando” con el sector del Frente de Todos (FdT) que responde al presidente Alberto Fernández y aclaró sus críticas al exprimer mandatario Mauricio Macri.

“Macri está lanzado (a presidente) y está en estado puro. Dice lo que piensa sin tapujos. Es un líder indiscutido en Juntos por el Cambio (JxC), acaba de ser presidente de los argentinos. Entonces si reivindica a Carlos Menem, nuestra obligación es aclarar el tema y propiciar un debate interno”, señaló Morales en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Son cuestiones que no son tan graves, no hay que asustarse. Estamos bastante lejos, no son diferencias mínimas. Pero Mauricio cuando gobernó fue mucho más amplio”, indicó el gobernador jujeño.

En ese sentido, Morales aclaró que en 2023 “va a haber un candidato a presidente radical y ahí aparece una tensión natural, puede haber fórmulas cruzadas (con Pro), pero va a haber un candidato a presidente radical”.

Los elogios a Menem

Morales, y referentes de la Coalición Cívica (CC), la fuerza que lidera Elisa Carrió, salieron ayer a cruzar al expresidente Macri, quien elogió a Menem por sus políticas para “pacificar” el país y su apuesta por un “peronismo moderno”. Como ocurrió en la discusión por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los radicales y la CC volvieron a alinearse para diferenciarse del macrismo.

El gobernador de Jujuy le respondió al fundador de Pro con una batería de críticas al menemismo y señalamientos hacia la interna de Juntos por el Cambio. “Rechazamos las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los 90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina. Estás medidas destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo”, dijo Morales, en una serie de tuits.

Sin mencionar a Macri en su mensaje, Morales buscó diferenciarse del referente de Pro: remarcó que “la UCR es un partido democrático, no una empresa” y que apuesta por “un programa político federal, no de negocios”. En la misma línea, el jujeño abundó: “Tenemos dirigentes políticos, no CEOs. Queremos que las cuentas cierren, pero con un pueblo que tenga trabajo, salud, educación y seguridad”.

Morales remarcó que la UCR pondrá “por delante los valores republicanos, la justicia social, la libertad, la igualdad y los Derechos Humanos”. En su diferenciación sobre la visión económica de Macri, el gobernador de Jujuy agregó: “Estamos construyendo un programa que saque a la Argentina de la alternancia retrógrada”.

Más temprano, Macri había dicho que Menem “será reivindicado” por la sociedad argentina porque “pacificó al país”. “Ese discurso permanente de predicar contra los hacedores, contra el emprendedor, con un discurso de odio. Quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina sabe quién era, el presidente Menem, que cada vez va ser más reivindicado con el tiempo”, dijo el exmandatario en diálogo en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

(AG)