La puja entre Nación y Ciudad por la coparticipación logró algunos avances

El plazo que les impuso la Corte Suprema de Justicia de 30 días hábiles para una conciliación vence el 26 de abril. Ya hubo un par de reuniones de los equipos técnicos que se armaron de los dos lados y el miércoles después del mediodía en la Casa Rosada se realizará la tercera. Si bien se registraron algunos avances entre las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y las del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que se selle el acuerdo que permita destrabar el entuerto por los fondos coparticipables falta bastante. Y el final sigue siendo abierto a pesar de la buena voluntad que pone cada uno.

No cayó nada bien entre los funcionarios de la Ciudad el anuncio del ministro del Interior, “Wado” de Pedro, en Santiago del Estero el mismo miércoles 23, día del último encuentro, sobre la transferencia de una parte de los recursos que se le recortaron al distrito de Horacio Rodríguez Larreta hacia tres provincias (Salta, Misiones y Santa Fe) con el objetivo de “combatir el narcotráfico” y de reforzar la seguridad en las fronteras. Desde el ministerio no niegan ese malestar pero creen que no entorpecerá la continuidad de las negociaciones. La Ciudad llevó ese mismo día una serie de propuestas que tuvieron buena recepción del “equipo” de Interior, integrado esta vez por la Secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y el flamante titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi. No esperaban que De Pedro declarara así porque consideran que de ese modo lleva el tema a “una pelea con otras provincias”.

(AG)