Alarma: 40.000 goyanos sin interés en recibir la tercera dosis anticovid

En Goya hay 40.000 personas sin interés en aplciarse la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19. Lo confirmó Raúl Martínez, director del Hospital Regional Camilo Muniagurria. Además, detalló que hicieron una vacunación masiva en el que lograron aplicar 600 dosis en un solo día pero aún no completan el total.

Desde el inicio del año desde el centro de salud solicitan a la comunidad tomar conciencia ante la situación sanitaria y completar los esquemas de vacunación contra el coronavirus. “En estos días, estamos trabajando de una manera que nos alegra, realmente. Hay en Goya más de 40.000 personas a las que les falta la tercera dosis. Entre segunda y tercera dosis, hay esa diferencia. Y entre primera y segunda dosis hay una diferencia de 10.000. Eso habla a las claras de que la gente se relajó demasiado”, indicó Martínez a Radio Ciudad.

El viernes pasado realizaron una maratón de vacunación y se aplicaron dosis de refuerzo. Según indicaron, se registró una concurrencia de público, especialmente adolescentes y jóvenes. A diferencia de otras oportunidades en las que asistieron pocas personas según expresaban desde la institución. “Tuvimos una afluencia de unas 600 personas. Me alegró mucho que hubiera tantos adolescentes y jóvenes que estuvieran concurriendo a aplicarse la tercera dosis. Hoy también será un día similar. Nos alegra porque van a recibir sus dosis de refuerzo”, dijo el director quien alertó que “conocimos gente que va a colocarse la primera dosis, por ejemplo”.

En ese sentido, Martínez comunicó que se reunió con el intendente Mariano Hormaechea para examinar alternativas para aumentar la cantidad de gente que va a vacunarse. “Lo hemos hablado con el Intendente para ver qué podemos hacer y seguir insistiendo para que la gente concurra a cumplir”, comunicó.

Sobre las vacunas el médico mencionó que en el pasado se vencieron vacunas por esta situación de falta de aplicación. “El stock de vacunas que tenemos tienen validez por el resto del año. En ese sentido, no hay problemas. Pero sí, se nos han vencido algunas vacunas. Nos ha ocurrido, el año pasado, por cuestiones particulares por las cuales no pude estar y sé que hubo un cierto número de dosis que se vencieron porque la gente no concurría”, dijo.

Finalmente, reveló que en Goya “las personas que tienen la primera y segunda dosis representan el 80 por ciento, con tercera dosis hay un 50 por ciento, aproximadamente”.

El reclamo por parte del centro de salud inició hace varias semanas. “Por primera vez en mucho tiempo no tenemos esta situación sanitaria tan aliviada. Eso no significa que nos tengamos que relajar. La preocupación que tenemos como equipo de salud es algo que sigue latente”, mencionó el profesional. Además, destacó que el inconveniente no es que se contagien las personas, es que las complicaciones sanitarias sean mayores.

