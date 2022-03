La revelación de Sergio Agüero sobre la previa de Rusia 2018

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca, y este viernes se llevará a cabo el sorteo de los grupos de la próxima Copa del Mundo que comenzará el 21 de noviembre.

Una de las leyendas invitadas por FIFA para ser parte de la ceremonia es Sergio Agüero, quien dialogó con TyC Sports y recordó su participación en Rusia 2018, los conflictos con Jorge Sampaoli, y comentó algo que hasta ahora era desconocido.

El Kun comenzó hablando de su preparación para la Copa del Mundo de Rusia. “El primer partido de Rusia fue de los mejores míos con la Selección Argentina. Me operé antes, hice todo para llegar perfecto, hice el gol en ese partido y terminé no jugando. Estaba muy bien y es la realidad, en condiciones plenas”, afirmó Agüero.

Y agregó: “Creo que fue uno de los años que mejor me preparé, y cuando al segundo partido ya no jugué se me vino todo abajo, porque el entrenador te decía una cosa antes, y en el Mundial terminó haciendo otras cosas”.

Luego, profundizó sobre las dudas que le generó la manera de manejarse de Jorge Sampaoli. “Para un jugador como yo, que llevo varios años en la selección me pareció muy extraño su manejo, más que nada por cómo fue la previa. Nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 porque él me llamó y me dijo ‘Vení, tenés que ser el mejor 9 del Mundial, venite para acá (Argentina)’”, sentenció el ex delantero de la Selección Argentina, y sumó: “Yo le dije que me de un tiempo para hablar con mi médico, porque como íbamos a ir a Barcelona y yo estaba ahí rehabilitándome pensaba en quedarme. Terminé yendo, fui uno de los primeros y me entrené como loco, pero después de eso hubo algo no me gustó y esta vez lo voy a decir al aire”.

Kun Agüero y la revelación en la previa de Rusia 2018

Agüero narró una situación que hasta ahora era desconocida. En la previa del Mundial, el delantero, que en aquel entonces jugaba en el Manchester City, tuvo que operarse la rodilla para recuperarse al 100% de cara a la Copa del Mundo. A pesar de haber hecho todo para ponerse a punto, recibió una dura crítica por parte del cuerpo técnico.

“No voy a decir el nombre de quien me lo dijo, pero me avisaron que si no entrenaba a la par del grupo, que ya estaba completo, no iba al Mundial. A partir de ahí todo me pareció muy raro, y arrancamos mal. Ni siquiera fue el entrenador quien me lo dijo, fue otra persona”, sentenció el Kun, y agregó: “Por suerte no pasó nada, pero empecé a entrenar a la par una semana antes de lo previsto. En un momento dije ‘Este loco me va a dejar afuera del Mundial’”.

TyC Sports