Se conoció el desaire que Alturria le hizo a Lizy Tagliani para encubrir su nueva relación

La polémica entre Leo Alturria y Lizy Tagliani parece no tener fin, especialmente después de que apareció en escena Antonella Leal, la mujer con la que el ex rugbier había comenzado una relación informal. El lunes, la conductora se mostró muy dolida y, en un audio que le envió a Marcela Tauro, expresó: “Me cayó como una patada, como una puñalada en medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, amo a su familia, yo me siento parte de su familia”, se la escuchó decir con la voz quebrada, aunque reconoció que el cordobés tenía derecho a rehacer su vida.

Luego, el martes fue Antonella quien tomó la palabra. ““No estaba al tanto de que él se había vuelto a ver con Lizy, eso me enteré ayer, sino no me prendía o me hacía a un costado. Porque así sea una amante, o una amiga, no quería llegar a que Lizy esté así. Yo no tengo mala intención ni con ella, ni con Leo”, dijo angustiada en Intrusos. Y agregó: “A Leo lo adoro, a ella no la conozco, la admiro como artista y como persona y no soy una mina jodida. Yo sabía que él estaba separado, no es que fui y me metí en la relación, no haría eso jamás. No soy del medio, soy una laburante que solamente quería ser amiga de Leo”.

“Nunca me imaginé que iban a querer volver o que había intención de volver, él nunca me aclaró esa parte, medio que no entiendo nada. Es injusto para Lizy estar pasando todo esto, y también para mí y para Leo en algún punto. Quiero dejar en claro que yo soy la amiga. Tuve una mañana complicada, estuve muy triste por toda la situación, no estoy bien, estoy angustiada”, finalizó.

Y, en un móvil con el mismo programa, Alturria dio su versión sobre su vínculo con Tagliani: “Después de la relación, hablamos, quizás no le contaba ciertas cosas para no hacerla sentir mal porque ella todavía siente cosas por mí, lo hemos hablado un montón de veces y yo nunca me borré, nunca le solté la mano (...)Yo por acercarme a ella me trataban de que no la soltaba, que era un tóxico, pero ella en realidad también necesitaba de mi apoyo y contención, pero no pasaba más de eso porque yo no la quería confundir”.

En tanto, en las últimas horas se conoció un gesto de desaire que tuvo Leo con Lizy. “Los vecinos me dijeron que no creen que Antonella haya sido solamente una chica de paso, que se estaban conociendo como en otras tantas relaciones, porque sino ella no hubiera venido a su cumpleaños. Y él, el día de su cumpleaños no hubiera atendido a Lizy en la puerta de la casa sin dejarla subir como si hubiese sido una desconocida”, comentó Gonzalo Vázquez en el ciclo de América, sobre ese 16 de febrero.

Dicha información fue corroborada por la propia Antonella, que estaba en el estudio: “Yo lo sé por boca de él, que fue Lizy y la atendió afuera. Yo fui un sábado, me volví el martes y el miércoles fui al cumpleaños, los vecinos me conocen todos. Ella le llevó un regalo, supongo que fue ese día del cumpleaños, pero él me lo contó al otro día”. Y cerró: “Él subió una historia (en Instagram), me etiquetó a mí y yo la compartí”.

