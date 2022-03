Boca Unidos debutará como local contra Juventud Antoniana

La presentación de Boca Unidos en el Torneo Federal A 2022 de fútbol se concretará durante el fin de semana del 27 de marzo cuando reciba la visita de Juventud Antoniana de Salta por la primera fecha de la zona Norte. El Consejo Federal de la AFA dio a conocer ayer el fixture de la primera etapa donde, en cada grupo, jugarán todos contra dos a dos ruedas.

En la segunda fecha, el Aurirrojo quedará libre y en la tercera visitará a Juventud Unida de Gualeguaychú, mientras que el cruce contra Sarmiento de Resistencia se dará en la séptima jornada en la capital chaqueña.

Boca Unidos forma parte de la zona Norte en la tercera categoría del fútbol en la Argentina. Ahí competirá además con Crucero del Norte (Garupá), San Martín (Formosa), Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), Douglas Haig (Pergamino), Atlético Paraná, Defensores (Pronunciamiento), Gimnasia (Concepción del Uruguay), Racing (Córdoba), Sportivo Belgrano (San Francisco, Córdoba), Central Norte (Salta), Gimnasia y Tiro (Salta), Sportivo (Las Parejas) y Unión (Sunchales).

En cada una de las zonas, también se conformó la Sur con igual cantidad de participantes (17 equipos) jugarán todos contra todos a dos ruedas.

Es decir que habrá 34 fechas y cada club jugará 32 partidos.

Una vez finalizada esta instancia, los ocho mejores avanzarán a la Etapa Final y los dos últimos de cada grupo perderán la categoría.

Los octavos de final, los cuartos y semifinales se jugarán a un partido en cancha del equipo mejor ubicado. En cada instancia, para definir los cruces, se ordenarán los clubes de acuerdo a las posiciones que lograron en la etapa de grupos.

La final, donde el ganador ascenderá a la Primera Nacional 2023, también será a un partido, pero en cancha neutral. En todos las instancias, no habrá ventaja deportiva para determinar el ganador de un partido en caso de igualdad después de los 90 minutos de juego.

Primera fecha

La primera fecha en la zona Norte del Torneo Federal A 2022 contempla estos partidos:

Defensores de Belgrano vs. San Martín; Douglas Haig vs. Defensores; Sarmiento vs. Unión; Sportivo Belgrano vs. Gimnasia y Tiro; Racing vs. Atlético Paraná; Gimnasia (CU) vs. Sportivo (LP); Juventud Unida vs. Crucero del Norte y Boca Unidos vs. Juventud Antoniana.

En la oportunidad quedará libre Central Norte.