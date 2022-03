Corrientes Básquet defiende su invicto en Santiago del Estero

Santiago del Estero será sede del cuadrangular zona de la Liga Femenina y hasta allí se trasladó Corrientes Básquet que buscará defender su invicto en el torneo Apertura 2022.

El estadio “Ciudad” de la capital santiagueña será sede, durante tres días consecutivos, de los cruces entre Corrientes Básquet, el local Quimsa, Catamarca Básket y Riachuelo de La Rioja.

El equipo que conduce técnicamente Renato Novatti llega a estos partidos con cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones. Por lo tanto buscará seguir por la misma senda y acercarse a los playoffs, primer objetivo del presente certamen.

Hoy, Corrientes Básquet se medirá frente a Catamarca Basket desde las 19. Mañana el rival será Quimsa a partir de las 21.30 y cerrará su participación en esta instancia el lunes desde las 19 cuando enfrente a Riachuelo.

El resto de los partidos de este cuadrangular serán Quimsa vs. Riachuelo (hoy desde las 21.30), Riacuelo vs. Catamarca Basket (mañana a las 19) y Catamarca Básket vs. Quimsa (lunes a partir de las 21.30).

“Va a ser un cuadrangular muy duro. Los tres equipos que nos toca enfrentar han hecho un buen papel en los partidos que les ha tocado, y nosotros vamos a ir por lo que venimos haciendo”, anticipó Julieta Armesto, ala pivote que integra el equipo correntino.

“Estamos muy unidas dentro de la cancha, y eso se nota. En lo defensivo estamos muy bien, y eso nos permite correr mucho. Vamos a seguir fortaleciendo eso y afianzándonos en el ataque”, explicó.

De todas formas, reconoció que hay aspectos a mejorar: “Lo que más focalizamos en el entrenamiento es el orden. Ahora, con las nuevas reglas, el saque rápido, nos dejamos llevar por el desorden y tenemos que acomodarnos en eso”, finalizó la jugadora de 27 años.