Santiago Maratea comenzó una colecta para venir a Corrientes en un vuelo privado

El influencer Santiago Maratea pidió ayer a sus seguidores donaciones de $100.

Tiene el propósito de venir a Corrientes en un vuelo privado y exclusivo, con sanitarios incluido.

Según sus mismas averiguaciones, un vuelo privado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Corrientes ida y vuelta cuesta entre 11.000 y 16.000 dólares.

Maratea informó ayer a sus seguidores que cambió de idea y que no pedirá una indumentaria de marca como agradecimiento por la colecta solidaria para esta provincia.

“Al final no voy a pasar la gorra para comprarme algo de Gucci/Adidas, quiero juntar plata para ir a Corrientes en un jet privado”, dijo el influencer en su cuenta de Twitter.

Gracias a su campaña solidaria para ayudar a combatir los incendios, Maratea recaudó más de 180 millones de pesos. Aclaró que con ese monto pueden equipar a 16 de los cuarteles de bomberos de Corrientes, cuyos nuevos elementos llegaron en los últimos días.

Aparte de los nuevos materiales para los bomberos voluntarios, el dinero recaudado en febrero alcanzó para proveer de insumos a la Red de Veterinarios en Catástrofes y para pagar el traslado de alimento para ganado, donado desde La Pampa.

“Hay mucha gente que me sigue hace poco y se está por enterar que cada vez que termino una colecta, paso la gorra”, explicó Maratea y agregó que suele pedir dinero para comprarse indumentaria de marca.

“Dos semanas dejé mi vida de lado y me querés mandar a dedo. Ni en primera clase te lo acepto, jet privado, y con baño. El que no quiere no pone”, enfatizó en sus historias de Instagram.

Luego dejó el enlace donde sus seguidores podrán aportar $100 cada uno.

La colecta para Corrientes no solo sorprendió a la opinión pública argentina por su masividad, sino que también al mismo Maratea, quien no podía creer la velocidad con la que llegaron las donaciones.

Inmediatamente manifestó su necesidad de llegar hasta Corrientes y conocer al pueblo en emergencia con el que se contactó por su celular.

En principio, ese viaje iba a realizarse el fin de semana anterior, casi en la misma fecha en que el presidente Alberto Fernández llegó a la provincia.

Pero debió postergarlo hasta que finalmente ayer “pasó la gorra” para pagarse un vuelo privado a la provincia de Corrientes, donde este año se quemaron un millón de hectáreas.