Del Potro habló por primera vez del rumor de romance con Susana Giménez

A pesar de su tristeza por haberse retirado del tenis, Juan Martín del Potro encontró refugio en su nueva novia, Oriana Barquet. Sin embargo, no olvida a Susana Giménez.

Por primera vez, el extenista habló de su supuesto romance con la diva. Sincero, remarcó que está al tanto de que se decía que salieron y dio detalles de su fuerte vínculo.

"¿Si fue real el romance con Susana Giménez? Tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un noviazgo", explicó.

"Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo; la pasamos bárbaro”, dijo en el marco de un especial que se estrenó en Star+.

"Es el día de hoy que seguimos hablando y nos ponemos al día, se creó una amistad espectacular. Lo del romance era raro, no sabía qué hacer", dijo.

"Yo he tenido novias públicas pero otras que no se supieron, era difícil explicar que no tenía nada con ella”, expresó Juan Martín.