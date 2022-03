Leve mejora del caudal del río Paraná y Uruguay, aunque por debajo de lo normal

Se presentó una leve mejora en el caudal del río Paraná y Uruguay, aunque continuarán por debajo de lo normal y se espera que hasta junio siga de esa manera. En las últimas semanas hubo lluvias sobre las nacientes del río Paraguay y Paraná que favorecieron al litoral.

Además, aseguraron que la situación actual comparada con marzo del 2020 es prácticamente la misma en toda la extensión de los ríos. Hay mejoras, pero estiman que son temporarias y en otros lugares empeoran.

“Pensábamos que el peor mes iba a ser enero y por suerte no sucedió, se han hecho obras que previeron una situación crítica. Podemos decir que hay una leve mejoría, pero muy por debajo de lo normal y me refiero a toda la Mesopotamia incluyendo el río Paraguay interior”, indicó Juan Borús, a cargo de la Subgerencia de Sistemas de la Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (Ina).

“El Uruguay está peor que el año pasado y su caudal se incrementó de forma leve. El Paraná está fluctuante, está un poco mejor, porque el año pasado en otoño tuvimos una levantada y estamos previendo que para el tramo de Corrientes-Barranqueras para abajo habrá una evolución levemente creciente, pero siempre por muy debajo de lo normal y eso tiene un montón de complicaciones, entre ellas hay una muy severa que es la fauna íctica”, aseguró a El Litoral.

Asimismo, sostuvo que en la reunión mensual de la Mesa Nacional de Sequías se pudo ver que la evolución del escenario que comenzó en 2020 es totalmente errático y aún no se puede salir del escenario crítico que se vive, aunque estimó que se prevé una mejora gradual porque el marco global sería mejor. “No sabemos si las lluvias serán suficientes, pero a mí entender no modificarán el escenario actual y paulatinamente habrá una leve mejora”, reconoció Borús. Además aseguró: “Vamos a volver a tener una disminución sensible en la ribera correntina al río Uruguay, desde Santo Tomé hasta Paso de los Libres, el litoral va a estar sufriendo la escasez de agua en términos de nivel, no de caudal porque toda acción extractiva del agua de un río requiere de niveles razonablemente altos para que el bombeo no cueste tanto.

Los ríos que pasan a lo largo de la provincia parecen tener una leve mejora aunque no la necesaria”.