Apareció un mono carayá en la plaza Torrent en la búsqueda de un nuevo ambiente natural

Un mono carayá fue visto entre los cables y árboles de la plaza Torrent, en pleno centro de Corrientes. El Centro Aguará informó que se buscará atrapar al ejemplar para saber cómo se encuentra tras rumores entre vecinos de que había sido atacado. Además, indicaron que estás situaciones se volverán comunes debido a la pérdida del ambiente natural de la fauna silvestre.

Asimismo, afirman que no necesitan la intervención del hombre porque los ejemplares pertenecen a la fauna silvestre, lo que significa que están adaptados a vivir en condiciones que les brinda el medio donde se encuentran. “Si ellos se mueven, buscan un nuevo hogar donde haya más árboles. O también van en búsqueda de pareja, y eso es lo que se le está complicando a esta especie que fue declarada monumento natural”, afirmó Catalina Mancedo, coordinadora del Área de Difusión y Educación Ambiental del Centro Aguará.

“Tenemos que empezar a coexistir y empezar a tener una convivencia con la fauna silvestre que se está quedando sin su ambiente natural. Estos casos van a ir aumentando, ya que estas especies se están quedando sin sus bosque nativos. Tenemos que tratar de tener una buena relación con estos animales, respetarlos, no lastimarlos y no hay que darles de comer porque pueden subsistir sin ningún tipo de problema alimentándose de frutos y hojas de los árboles autóctonos de la ciudad”, indicó a El Litoral.

Con respecto a la legislación aprobada a fines de noviembre del año pasado, indicó que a través de ella se busca proteger al mono aullador o carayá con el fin de evitar su extinción, tal como lo expresa el artículo 1. En el 2, la autoridad de aplicación competente puede disponer y adoptar todas las medidas que crea necesarias para la protección para que se cumplan los objetivos de preservación.

En el artículo 4, las personas que violen esta ley serán sancionadas con multas de hasta 1.000 sueldos del director de Parques y Reservas conforme a la legislación. El inciso 6 informa que las autoridades que aplicarán esta ley será la Dirección de Parque y Reservas de la provincia.

“Las personas no pueden domesticar al animal porque es ilegal y lo declara la ley provincial 6.590, donde se encuentran los requerimientos y está protegido, y el carayá emblemático para nuestra provincia”, resaltó Mancedo. La guardaparques de Aguará explicó que una de las problemáticas más comunes de ingreso al centro de estos ejemplares están relacionados con electrocución o ataques de animales domésticos como perros. “Sabemos que la Municipalidad quiere trabajar con pasafaunas en ese sentido, sobre todo con las tropas urbanas como las que se encuentra en la Facultad de Veterinaria”, señaló.

Con respecto a la mona carayá que fue vista por última vez en la plaza Torrent de Capital comunicó que se pusieron trampas y están esperando a que decida comer para poder atraparla.

“Los monos carayá no se quedan quietos y muchos vecinos estaban preocupados porque decían que se iba a morir de hambre, y la verdad no es así. La plaza Torrent tiene buenos ejemplares de árboles nativos de los que se pueden alimentar con sus frutos y hojas. La gente se comenzó a acercar con bananas, manzanas y alimentos que no son aptos para estos ejemplares.”, concluyó.

(GGC)