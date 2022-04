“Cuando ya no queda nada”, fotos de Lucía Raw en la Unne

En el Espacio Plasma del Centro Cultural Universitario (primer piso, Córdoba 794) está disponible la muestra fotográfica “Cuando ya no queda nada” de Lucía Raw.

Con esta exposición, la artista intenta hacer un recorrido por los lugares y situaciones que corren riesgo de no existir más.

Lucía nació en Resistencia, Chaco, donde actualmente reside. Es estudiante de la Licenciatura en Artes Combinadas de la Unne. Empezó a temprana edad con el teatro para después ir descubriendo y habitando otros lenguajes artísticos como el circo, la danza, la fotografía, el audiovisual. Viajó de intercambio a Brasil, donde profundizó en la investigación de la edición fotográfica que hoy utiliza en sus obras. Fue parte de grupos artísticos como Sofar, Corrientes, Compañía de danza teatro Eve Reyero, La Cuis, entre otros. Actualmente se dedica a la fotografía y al audiovisual como trabajo y como medio de expresión.

“‘Cuando ya no queda nada’, nació durante la pandemia como una colaboración para el libro virtual ‘Algo se desploma’, que tenía como fin recaudar fondos para un merendero. Se convoca a artistas y la temática o punto de partida era, claramente, la pandemia y como lo atravesaba cada quién. De ahí surgieron las primeras tres fotos, en las que me imaginaba espacios de resistencia que en ese momento estaban totalmente deshabitados, y a modo nostálgico surgieron esos micropoemas que hablaban de posibilidades en las que se habitaban esos lugares: “Kien comerá mandarinas en el parque” y “Kien mirará los camalotes de la laguna” son dos de las primeras. Hace unos meses me hablan del CCU para invitarme a exponer en Espacio Plasma y surge la idea de continuar esa serie, solo que esta vez ya mi interés no estaba puesto en reflejar algo con respecto a la pandemia, sino que lo que me estaba sucediendo en ese momento eran las emociones caóticas y desoladoras que me generaban las quemas de los montes, las reservas naturales y los humedales que estaban en peligro. Entonces, siguiendo con la idea de lugares inhabitados, pensé en otros lugares y situaciones que ahora corrían el riesgo de no existir más. Y con esa imagen entraron otros seres, ya no humanos, que corrían el riesgo de no poder habitar esos lugares y situaciones si nosotres no decidimos tomar ciertas acciones. Cuando ya no queda nada es una especie de visión desde el mañana hacia hoy, o al menos ese el modo en que surge recorrido visual”, contó la artista en una entrevista realizada por el CCU.

(VAE)