La esposa de Marcelo Gallardo habló sobre la versión de romance del DT con Alina Moine

A dos años y medio de que los rumores de romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine comenzaran a unirlos, en Socios del Espectáculo confirmaron el vínculo amoroso.

Sin embargo, la esposa del DT de River, Geraldine La Rosa, puso el grito en el cielo.

"En medio de este blanqueamiento que estamos haciendo, que lleva a confirmar la relación de Marcelo Gallardo y Alina Moine, no como una relación clandestina, sino oficial, Geraldine, aún esposa de Gallardo porque hay un divorcio no resuelto, tiene lo suyo para decir", enunció Rodrigo Lussich.

A minutos de cortar el celular con Geraldine, Karina Iavícoli compartió su visceral reacción: "Me llamó Geraldine, y me dijo que está en el sur, que no tiene novio, y que está con uno de los hijos que juega en River".

"También me dijo 'a Marcelo lo quieren destruir. No soportan verlo, que sea un número uno. Es un plan sistemático desde hace años para bajarlo del lugar en donde está'. Y Geraldine dice que sigue junto a Marcelo Gallardo", informó la panelista de Socios del Espectáculo.

VER MÁS: Afirman que Marcelo Gallardo y Alina Moine ya están de novios: “Se aman profundamente”

SÍ HABLABA ALINA MOINE DE SU VÍNCULO CON GALLARDO

En septiembre de 2019, cuando la versión amorosa que la unía a Marcelo Gallardo sanaba fuerte, Alina Moine fue consultada por el notero de Intrusos por el rumor y la periodista fue muy sugerente con su respuesta.

"¿No tiene sentido salir a desmentirlo porque es mentira o porque no te interesa dar aclaraciones de tu vida?", le consultó el cronista. Y Alina contestó esquiva: "Porque no me interesó aclarar nunca nada de mi vida. O sea, es personal".

Ciudad.com