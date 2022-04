Silvina Luna abandonó El Hotel de los Famosos: "Me tengo que internar"

Entre llantos y amuletos de buena suerte, Silvina Luna tuvo que abandonar El Hotel de los Famosos obligada por su estado de salud. Unos estudios y la orden del médico obligaron a que la modelo se despida del reality, aquejada por los problemas físicos que le complicaron su estadía.

“Está altísimo. Todo mal, todo mal. Me siento rara, ahí vi los estudios, y la creatinina también subió”, comentó la actriz, mientras rompía en llanto frente a una enfermera, al ver los análisis que le hicieron, con su médico al teléfono.

“Me dieron los niveles elevados, así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen”, comentó, mientras la angustia le ganaba y se tendía en la camilla, luego de tener fiebre y los ojos inyectados de sangre.

SILVINA LUNA SE MARCHÓ DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS POR ORDEN MÉDICA

“Yo ya estoy acostumbrada, son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener”, se lamentó, frente a sus compañeros luego de manifestar que quería quedarse en la competencia, pero su salud no se lo permitía.

“Es un poco normal esto en mi vida, cada tanto me sucede. No pensé que me iba a pasar tan pronto”, aseguró, mientras el resto de los famosos la abrazaban y le daban muestras de cariño.

“Empecé a sentir un desgaste muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me dijo que me vaya de acá y me interne”, aseveró, para un tiempo después marcharse.

Ciudad.com