A 40 años de Malvinas, gloria para nuestros héroes

El autor es ex Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.