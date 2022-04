Carlos Layoy extendió su monarquía: por 12° año se consagró en el Nacional

Bruno Ariel Gimenez

El atleta correntino Carlos Layoy extendió ayer su monarquía en la prueba de salto en el alto en la 102ª edición del Campeonato Nacional de Atletismo. En la competencia que tuvo lugar durante el fin de semana en el Centro de Educación Física N° 3 de la ciudad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), el libreño saltó 2,17 metros para consagrarse por 12° año consecutivo.

El título lo convierte además en el mayor ganador de la historia de este deporte supera así a Erasmo Jara, quien tenía 11 consagraciones al igual que el correntino. Completaron el podio de la prueba atlética Emilio Gastón Benítez con 2 metros y Santiago Madroñal, también con la misma marca.

“Estoy contentísimo. Por fin acompañó el día, yo estaba bien. Si bien uno se queda con las ganas de saltar más, me voy con la sensación de que estuve muy cerca de los 2,21 metros. Se vienen torneos muy importantes como los Grand Prix de Brasil en dos semanas”, comentó Carlos Layoy una vez que culminó su participación en el campeonato.

Se debe tener en cuenta que el atleta correntino intentó superar la varilla de los 2,21 metros, pero no lo logró en los tres intentos que tuvo. El fin de semana pasado, en el Grand Prix Sudamericano que tuvo lugar en la misma pista, Layoy saltó 2,12 metros. “Me fui con buenas sensaciones. Como no podía correr, igual salté 2,12. Yo sabía que, si me tocaba un buen día como hoy (por ayer), podía saltar arriba de los 2,15 metros. Ya va a salir, hay que tener paciencia nada mas”, insistió el correntino de 31 años. “Es un título que lo voy a valorar siempre, porque fue una semana durísima para mí. Y haber llegado como llegué, vale doble”, agregó el libreño que le dedicó la medalla a sus abuelos.

El resto

En la segunda jornada de competencia del Campeonato Nacional “Profesor Hugo Mario La Nasa” hubo otras presencias correntinas.

En la prueba de los 800 metros, Ezequiel Sotelo fue décimo en la final con un tiempo de 1 minuto, 55.29 segundos. En la serie fue cuarto con el mismo registro. En la misma carrera, Emanuel González Ibarra fue 7° en la serie con 2 minutos, 00.91 segundos y 14° en la final con 2 minutos, 00.91 segundos ; Nicolas Acevedo, 9° en la serie con 2 minutos, 05.94 segundos, y 17° en la final con 2 minutos, 05.94 segundos; Alvaro Llopi, 11° en la serie, con 2 minutos, 12.61 segundos, y 19° en la final con 2 minutos, 12.61 segundos.

Mientras que Agustina Pintos, en la prueba de los 800 metros, en la carrera final, terminó en la octava posición con un registro de 2 minutos, 23.98 segundos.

En la carrera de los 3.000 metros con vallas compitieron Juliana Romero y Bruno Colombo. Romero, en la final, fue 8° con un tiempo de 12 minutos, 32.03 segundos y Colombo, fue 10° con un tiempo de 10 minutos, 17.75 segundos.

En los 400 metros con vallas compitió Rosario Meabe y fue 6° en la final. Registró 73.85 segundos. En tanto que Luciano Bernstein compitió en los 200 metros y culminó cuarto en la serie, con un tiempo de 22.88 segundos.

Por su parte, Abigail Cáceres obtuvo el 5° lugar en la serie de los 400 metros, con un registro de 65.49 segundos (mejor marca). Y, por último, la medalla de bronce de las chicas en la posta 4x400 metros con las atletas, Abigail Cáceres, Rosario Meabe, Juliana Romero y Agustina Pintos, quienes consiguieron por primera vez en la historia de la provincia un podio en posta femenino en la categoría absoluta.