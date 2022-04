La prueba de Huracán para contradecir al VAR en la supuesta mano de Marcos Díaz

El VAR volvió a dar la nota en el fútbol argentino, esta vez con Huracán como protagonista o "perjudicado", según Marcos Díaz. Es tanta la polémica que a esta altura hasta los clubes empezaron a trazar sus propios muros virtuales para cuestionar y criticar al sistema de videoarbitraje Y lo que ocurrió ayer no fue una excepción: el Globo pasó de ganar el partido ante Barracas Central a perderlo 2-1 en un abrir y cerrar de ojos.

"Estoy con mucha bronca, si van a empezar a ser minuciosos en todas las jugadas, tienen que serlo siempre. Tiene que haber 10 expulsiones y penales por partido. El VAR puede funcionar bien, el tema es quién lo maneja porque se pueden equivocar", declaró Díaz, en diálogo con TyC Sports, tras el accionar del árbitro Darío Herrera en el Tomás Adolfo Ducó.

Y agregó: "Muestran una imagen cuando yo ya suelto la pelota que estoy afuera del área. Vengo corriendo y me empuja uno de ellos que no me deja salir rápido. Si esto no termina en gol, el VAR no la revisa. La vi en el vestuario ni bien terminó el partido con la gente de videoanálisis en cámara lenta. De última, la pelota de está en la línea, pero no hay una cámara que te muestre bien de costado".

A la hora de ser consultado sobre el supuesto favoritismo de los arbitrajes hacia ciertos equipos, sobre todo a la hora de señalar ciertas imágenes, el ex arquero de Boca prefirió no entrar en la polémica. "No, yo no me meto en lo del más o menos poderoso. Hay errores muy puntuales. Si supuestamente el VAR es para no cometerlos, ahí es donde te empiezan a entrar todas las dudas. Nosotros ya venimos mal hace rato, lo único que queremos es que no nos perjudiquen, no que nos ayuden", aclaró.

"La foto que subo a las redes la hicimos con eso. Tendrían que haber mostrado cuando largo la pelota, no cuando ya la largué. La pelota está alejada de mis guantes, que pueden llegar a confundir que son blancos. La máquina no se equivoca, sino los que la revisan", concluyó.

La historia de Marcos Díaz para quejarse del VAR en Huracán vs. Barracas Central

"Yo me hago responsable de mis errores, pero de este error, que se haga cargo el que corresponde. Espero que sean tan minuciosos siempre", reza el escrito de Díaz en su cuenta de Instagram.

TyC Sports