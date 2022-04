Semana Santa: cambios en los servicios municipales

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable comunicó que el jueves no habrá servicio de recolección nocturna de residuos; mientras que el viernes no se retirará la basura domiciliaria en las zonas diurnas, regresando a la normalidad la prestación de este servicio el fin de semana. La actividad será normal en los diferentes Puntos Verdes, mientras que habrá una guardia de barrido, espacios verdes y control ambiental. A tal efecto, la Comuna capitalina solicita a los vecinos respetar los horarios de recolección habituales y no sacar la basura en los días en los que no se prestará el servicio, a fin de contribuir entre todos a la limpieza de la Ciudad.

El Tribunal de Faltas Municipal funcionará el Jueves y Viernes Santos con una guardia, de 9 a 15, solo para trámites abreviados relacionados con secuestros comunes (aquellos que no impliquen alcoholemia).

También trabajará con guardia en ambos días la dirección General de Defunciones, ubicada en el edificio municipal (25 de Mayo 1132) de 8 a 18, para trámite de inhumaciones y traslados. En tanto que los cementerios San Juan Bautista y San Isidro estarán abiertos en el mismo horario para visitas y consultas. Por su parte, la Subsecretaría de Transporte también trabajará el jueves y viernes con guardia para inspecciones, tal como es habitual; mientras que no habrá cobro del estacionamiento medido. En cuanto a los trámites por la tarjeta Sube, se informó que no habrá actividad en los Puntos de Atención dispuestos para trámites relacionados con la tarjeta Sube. La Subsecretaría de Economía Social comunicó que el Mercado de Abasto (El Piso) y el Mercado de Productos Frescos abrirán el jueves media jornada, de 7 a 13, mientras que el viernes permanecerán cerrados.

La Subsecretaría de Turismo informó que en ambos días el Centro de Informes Turísticos de plaza Vera funcionará de 8 a 22 y el de la terminal de colectivos, de 8 a 20, aclarando que la dependencia que se encuentra ubicada en Punta Tacuara estará cerrada y el servicio de ecobici suspendido, en ambos casos por las obras que se ejecutan en la avenida Costanera.

Las áreas de Transporte, Tránsito, Guardia Urbana, y el Servicio de Emergencias Municipal (ambulancias) brindarán sus servicios con personal de guardia ambos días.