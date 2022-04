De León: “Volvernos con un empate iba a ser con un sabor muy amargo”

Boca Unidos consiguió sus primeros tres puntos en el torneo Federal A al vencer el domingo en Gualeguaychú a Juventud Unida por 2 a 1. El gran responsable de que el equipo correntino vuelva con los tres puntos fue el arquero Lucas De León, que en tiempo de descuento le atajó un penal a su excompañero, Exequiel Fiorotto.

“Volvernos con un empate iba a ser con un sabor muy amargo. Necesitábamos sumar de a tres (puntos)y todo eso suma en la cabeza de uno, y que se te pueda escapar un buen resultado de visitante”, señaló De León ayer en declaraciones realizadas al programa La Red Deportiva (107.1 Mhz.).

Acerca de la jugada en la que el árbitro Jonathan Correa no dudó en cobrar penal de Iván Silva al mismo Fiorotto, el arquero dijo que no pudo observar bien “porque estaba medio tapado (…) después la vi en los videos pero puede ser que haya tenido un agarrón en el principio de la jugada pero no para cobrar un penal, y menos a los 50 minutos”.

En relación al trámite del encuentro, De León dijo que “en el primer tiempo intentamos un poco más; ellos se encontraron con el gol de ‘Gonza’ (Saucedo), de pelota parada, que trabajan muy bien”.

También admitió que en el entretiempo, con el marcador abajo, “nos replanteamos la convicción de ir a buscar el resultado, a ser superiores y manejar la pelota, que es lo que mejor hacemos. No nos salió en el primer tiempo, pero con el cambio de esquema, con el 'Chaco' (Maidana) y Cañete viniendo a buscar la pelota, y con Medina y Morales adelante, hay jerarquía, y al encontrarse entre ellos, generan buen fútbol”.

“En el segundo tiempo salimos decididos a buscar el triunfo, todos sabemos de la jerarquía del 'Toni' (Medina), de lo que nos aportó; también el cambio de esquema vino bien (pasó del 4-2-3-1 al 4-3-3) y con los jugadores que teníamos en cancha, con la jerarquía de 'Toni', de 'Gabi' (Morales) y del 'Chaco', apareció otro fútbol y pudimos dar vuelta el resultado”, amplió su análisis.

De León tampoco se olvidó de los compañeros que están en el banco de suplentes y el resto del plantel, al indicar que “todos están comprometidos con la idea, con el juego y con las ganas, y eso habla de lo bien que está el grupo; y que te den ese plus, ese aire, es muy importante”.

El refranero futbolístico reza que “no hay peor cuña que la del mismo palo”, y el arquero lo reivindicó ante Juventud Unida. “Fue un partido especial” ya que “hasta la temporada pasada jugué ahí, y más como se dio el partido, con el penal en el final… así que contento por eso, por traer los tres puntos a Corrientes y, en lo personal, fue un lindo partido, con muchos sentimientos encontrados”, expresó De León.

(RP)