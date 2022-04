Putin no parará su ofensiva hasta controlar Donbás

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la ofensiva militar en Ucrania avanza “con calma” y reafirmó que el “objetivo fundamental” está en el este, donde dijo que busca “ayudar a la gente en el Donbás”, la región que alberga dos provincias rusoparlantes que mantienen desde hace ocho años un conflicto armado contra el gobierno de Kiev.

"Nuestro cometido es cumplir los objetivos fijados minimizando las pérdidas, vamos a actuar de forma armoniosa, con calma, conforme al plan propuesto desde el principio por el Estado Mayor", dijo Putin en una rueda de prensa junto al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en la que rechazó hablar de fechas, consignó la agencia de noticias AFP.

Putin, que habló junto a Lukashenko en el cosmódromo de Vostochni (extremo oriental de Rusia), restó importancia a los comentarios según los cuales el ejército ruso tenía dificultades frente a la resistencia ucraniana y tuvo que renunciar a tomar el control de las grandes ciudades y de Kiev para centrarse en el Donbás.

"Nuestras acciones en ciertas regiones de Ucrania sólo estaban destinadas a fijar las fuerzas (ucranianas lejos del Donbás), dar un golpe y destruir la infraestructura militar", aseguró.

El presidente también dio a entender que si las fuerzas rusas no avanzaban más rápido era para evitar grandes pérdidas.

El Kremlin ha reconocido pérdidas "importantes", pero sin dar cifras concretas.

"Oigo a menudo la pregunta, ¿se puede ir más rápido? Sí, es posible, pero esto implica intensificar las operaciones militares, lo que lamentablemente habría tenido un efecto en las pérdidas", explicó.

"El objetivo fundamental es ayudar a la gente en el Donbás, al pueblo del Donbás que hemos reconocido. Nos hemos visto obligados a hacerlo porque las autoridades en Kiev, empujadas por Occidente, se negaron a cumplir con los Acuerdos de Minsk encaminados a una solución pacífica de los problemas del Donbás", agregó.

El mandatario ruso se refirió a los acuerdos de paz de 2014 y 2015 firmados en la capital de Bielorrusia, en los que el gobierno de Ucrania se comprometió a darle cierta autonomía regional a las provincias de Donetsk y Lugansk que incluían la enseñanza oficial del idioma ruso y la elección de autoridades locales, cuestiones que, según Moscú y las milicias prorrusas, no cumplió.

"A Ucrania habían empezado a convertirla en un puesto de avanzada contra Rusia, habían empezado a cultivar los gérmenes del nacionalismo y el neonazismo que estaban allí desde hace tiempo (...) Era inevitable que esas fuerzas se enfrentaran a Rusia, no hacían más que elegir el momento del ataque", afirmó el líder ruso en declaraciones que recogió la agencia de noticias Sputnik.

(EN)

montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur consectetur commodo volutpat. Nam eget lectus ante. Phasellus non dapibus leo. Vivamus et augue a diam bibendum dictum. Etiam interdum placerat sem et accumsan. Pellentesque lobortis

eros posuere laoreet. Vestibulum elit turpis, condimentum ac rhoncus scelerisque, fermentum sed lacus. Proin varius dui ac ante adipiscing semper. Donec et justo ante. Nam dictum mi non arcu semper dictum. In ultrices leo vel est malesuada lobortis. Sed a luctus est. Fusce tincidunt ipsum mollis urna tempus condimentum. Donec dolor lorem, ornare ac ornare eget, auctor a lacus. Mauris aliquam odio et nisi cursus non porta nulla aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur consectetur commodo volutpat. Nam eget lectus ante. Phasellus non dapibus leo. Vivamus et augue a diam bibendum dictum. Etiam interdum placerat sem et accumsan. Pellentesque lobortis

eros posuere laoreet. Vestibulum elit turpis, condimentum ac rhoncus scelerisque, fermentum sed lacus. Proin varius dui ac ante adipiscindimentum. Donec dolor lorem, ornare ac ornare eget, auctquam odio et nisi cursus non porta nulla aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cura.