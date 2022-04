Por decreto, Alberto Fernández echó a Luis Puenzo del INCAA

Por decreto, el presidente Alberto Fernández echó al titular del Instituto del Cine (INCAA), Luis Puenzo, luego de que el ahora ex funcionario se negara a presentar la renuncia ante el ministro de Cultura, Tristán Bauer. El lunes trabajadores del sector se manifestaron en Buenos Aires exigiendo la renuncia del funcionario.

El hasta hoy vicepresidente de la entidad, Nicolás Battle, quedará a cargo de manera interina en medio de la crisis y las protestas en el organismo. Puenzo se resistía a renunciar tras haber mantenido una reunión de más de tres horas con el Bauer y finalmente el Jefe de Estado tomó la decisión que se conoció a partir del decreto difundido esta noche.

Así la decisión se comunicó luego de la manifestación del lunes en las puertas del edificio de la calle Lima que puso en primera plana la interna. El documento en cuestión expresa en el primero de sus dos artículos: “Dispónese el cese del señor Luis Adalberto Puenzo (D.N.I. Nº 4.546.984), en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ente público no estatal en el ámbito del Ministerio de Cultura”.

Tan solo unas horas atrás, el director de La historia oficial había asegurado en diálogo con AM750: “Si me tengo que ir, me iré”. Pero a su vez advertía que “la decisión la tiene que tomar el presidente (Alberto Fernández), no depende del ministro (por Bauer)”. El devenir de los acontecimientos terminó entonces con la decisión de Alberto Fernández frente a un comienzo de semana marcado por la disputa en el INCAA.

Las fuentes involucradas en el conflicto que terminó salpicando políticamente al Gobierno habían indicado que si Puenzo no renunciaba, habría una nueva protesta, convocada para el miércoles a la tarde en el mismo lugar de los últimos incidentes.

Infobae