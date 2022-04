Los detalles del nuevo formato que Marcelo Tinelli quiere para su programa

Marcelo Tinelli ya está calentando motores para el nuevo programa con el que sorprenderá este 2022. Si bien por estos días se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su familia en México -a donde fue a visitar a su hija Micaela, que se mudó por un tiempo porque su novio, Lisandro López, firmó contrato con el club Xolos-, el conductor no descansa. Tan es así que ya comenzó con la producción del novedoso ciclo que tendrá lugar en el prime time de El Trece a partir de junio.

Según pudo saber Teleshow, el hombre de Bolívar apostará al formato de All together now, un concurso de música de la televisión británica que se emitió por primera vez en BBC One a principios de 2018. Allí habrá 100 jurados, lo que implicará una completa reforma del estudio ubicado en Don Torcuato: se extenderá hacia arriba porque construirán seis hileras para que entren todos los jueces y, además, la iluminación será más oscura. Por otra parte, también habrá una tribuna con público.

Cada uno de los integrantes de ese jurado va a ser el encargado de decidir si le da su voto positivo a cada concursante y, los tres que obtengan el mejor puntaje, serán los que queden posicionados para seguir compitiendo. Por el momento, ni el jurado ni los participantes serán famosos.

Al ser un formato comprado, la producción debe ajustarse lo más posible al original, con una salvedad: Tinelli quiere tener un rol mucho más activo que la que se le da al conductor en su versión inicial. “La idea es que interactúe más con los participantes , se va a subir al jurado, va a hacer cosas. Están viendo todo eso”, le confiaron a este sitio.

A mediados de marzo, el ex anfitrión de Ritmo de la noche apareció de manera sorpresiva en De 12 a 14, un noticiero de Canal 3 de Rosario. En compañía de sus históricos productores Federico Hoppe y Pablo Chato Prada, habló de diferentes temas y dio unos cuantos detalles de su regreso a la televisión. El conductor permanecía detrás de cámara cuando fue sorprendido por los conductores, Analía Bocassi y Juan Pedro Aleart, quienes lo saludaron y no resistieron la tentación de formularle algunas preguntas. Pero ni bien esbozaron el enunciado que todo el mundo televisivo quería saber, Marcelo se anticipó a la jugada. “Volvemos”, los interrumpió y hasta puso fecha para el regreso. “20, 25 de junio”, pronosticó.

Por un momento, Marcelo dejó ahí el tema y se prestó a todo tipo de preguntas. Habló de la inminente fecha de clásicos, donde no quiso arriesgar en el siempre picante duelo rosarino y naturalmente vaticinó un triunfo de San Lorenzo frente a Huracán. Pero luego volvió a referirse al ciclo que según sus palabras en tres meses estará en el aire. “Tengo muchas ganas de que tengamos algo de baile”, vaticinó y se refirió al complejo escenario que vivió durante la temporada pasada. “El Bailando me encanta, anduvo muy bien durante años y es muy difícil de hacer sin público. Nosotros lo tuvimos que hacer en pandemia y recién pudimos tener público en noviembre”, recordó. “También estamos viendo algunos formatos de canto, con más jurados”, había agregado, aunque dejó claro que seguirá en El Trece: “Ya tenemos contrato firmado para empezar en junio.

Infobae