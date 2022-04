Fracasó el plan del Gobierno para designar nuevos jueces federales

Finalmente, el oficialismo y la oposición no lograron cerrar un acuerdo para aprobar 18 concursos de jueces para cubrir 49 vacantes, varias de ellas en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se juzgan los casos que involucran al poder político. Tal como se preveía, el tema se postergó en el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación para un momento que nadie sabe cuál será porque la semana que viene entra en vigencia el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó una nueva composición del organismo que todavía no está.

Los concursos formaron parte del último plenario del Consejo. “Llegamos al ultimo día de funcionamiento ordinario, normal del Consejo. Hicimos esfuerzos para llegar a las dos terceras partes, los concursos son muchos y complejos. No hemos arribado a ningún acuerdo a pesar de haber sido generosos con la propuesta que hicimos. Estuvimos a uno voto de llegar al número”, dijo Gerónimo Ustarroz, representante del gobierno nacional en Consejo. El diputado del PRO Pablo Tonelli lo cruzó. “Hoy no vamos a aprobar ninguna terna. No estoy de acuerdo que los esfuerzos para llegar a los consensos hayan sido tanto, creo que faltó”, dijo Tonelli.

Para aprobar un concurso se necesitan nueve votos. El oficialismo tiene siete y la oposición seis, por eso era imprescindible el acuerdo. Así, Ustarroz propuso postergar todos los concursos, lo que fue aprobado por unanimidad.

En discusión estaban las vacantes en Comodoro Py: los juzgados de primera instancia que eran de Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres. También los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal y seis asientos en los Tribunales Orales Federales, donde se juzgan las causas. Su suman concursos para las cámaras federales de Tucumán, Mar del Plata y Mendoza, en los Tribunales Orales Federales de San Martín y en juzgados de primera instancia del trabajo y civil, entre otras.

(JML)