Unión de Santa Fe pone a prueba el buen presente de Racing

Racing, puntero e invicto en la Zona A, buscará dar hoy otro paso hacia la clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga, cuando recibe a un exigente Unión de Santa Fe, que también pretende acceder a la próxima instancia.

El partido, válido por la décima fecha, tendrá lugar en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, hoy desde las 21.30 y con el arbitraje del neuquino Darío Herrera.

Todo es felicidad en las huestes racinguistas con el funcionamiento y los resultados que está logrando el equipo dirigido por Fernando Gago que, de ser cuestionado, pasó a ser venerado por gran parte de los hinchas del equipo de Avellaneda.

Nada es fortuito y este apoyo al entrenador se genera por un equipo que suma ocho triunfos consecutivos, cinco en Copa de la Liga, dos en la Copa Sudamericana y una en la Copa Argentina, y está a uno de igualar la mejor marca en el profesionalismo alcanzada por el mítico Equipo de José (por el entrenador Juan José Pizutti) en 1966.

Racing juega bien por momentos, en otros no, y lo destacado es que la formación no se resiente aunque Gago haga cambios para darle descanso a los futbolistas que están compitiendo en tres frentes diferentes.

El esquema no se ve perjudicado y el estilo ambicioso, con búsqueda de los tres puntos no difiere pese a las variantes y no actúen piezas fundamentales como Gabriel Hauche, Leonel Miranda, Edwin Cardona o Tomás Chancalay o Enzo Copetti o Javier Correa.

Unión es una agradable sorpresa, con la dirección técnica de Gustavo Munúa, ya que suma 17 unidades, cuatro menos que la Academia, con cinco triunfos, dos empates y dos derrotas.

Ambos equipos jugarían con formaciones con algunos titulares y otros que suelen no serlo, ya que deben jugar la próxima semana por la Sudamericana.

El resto

En la jornada sabatina, además se producirán otros tres encuentros: a las 14, San Lorenzo se medirá con Platense; a las 16.30, Colón recibirá a Independientes; mientras que Barracas Central será el anfitrión de Estudiantes de La Plata desde las 19.

Tigre y Aldosivi triunfaron ayer en sus respectivos compromisos y accedieron a la punta de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Mientras el Matador superó en su cancha a Huracán por 2 a 1, el Tburón hizo lo propio ante Rosario Central, 1 a 0, en Mar del Plata.

El triunfo le permitió a ambos equipos llegar a la cima, con 19 puntos. Sin embargo, de triunfar esta tarde, Estudiantes de La Plata (ante Barracas Central) será el líder absoluto de la zona. El equipo del ruso Zielinski actualmente suma 18 unidades.

En otro de los partidos disputados ayer, Sarmiento de Junín derrotó a Gimnasia en el bosque. Fue 3 a 1 y la victoria le permite a los juninenses estar sextos en la zona A, con muchas expectativas de llegar a la fase final.

Además, en un gran partido, Central Córdoba de Santiago del Estero igualó con Arsenal 3 a 3.