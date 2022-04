Preocupación de abogados por fallos judiciales con cambios en el cálculo jubilatorio

Las autoridades del Colegio de Abogados de Corrientes recibieron a letrados previsionalistas que solicitaron la mediación de la entidad ante el Instituto de Previsión Social (IPS) debido a que la Justicia avaló que los valores no remunerativos no formen parte del monto final de jubilación.

“En virtud de recientes fallos del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que cambian los criterios respecto a lo que era la pacífica jurisprudencia del Alto Tribunal, no se podrán incluir en los haberes de los jubilados provinciales los rubros no remunerativos, esto es, aquellos que no tuvieron descuentos con fines previsionales mientras cumplían funciones como agentes activos de la administración pública provincial, cosa que se venía aplicando”, informaron las autoridades del Colegio de Abogados.

“Esta decisión judicial tendrá un fuerte impacto social y económico negativo en los futuros beneficiarios del IPS, quienes no verán en sus ingresos los rubros no remunerativos que perciben los agentes activos. También se verán afectados aquellos jubilados que han realizado reclamos ante los Tribunales de la Provincia por reajustes en sus haberes, y expedientes en trámite aún sin sentencia”, alertaron.

“Los profesionales solicitaron al Colegio de Abogados que intervenga mediando la situación ante el Instituto de Previsión Social de la Provincia y el Superior Tribunal de Justicia, atento a que ven, de aplicarse masivamente esta jurisprudencia, afectaría gravemente a los jubilados y a la sociedad en su conjunto, sumado a que los profesionales del Derecho se verán en una situación comprometedora frente a sus clientes”, explicaron.

El Colegio se comprometió a realizar las gestiones acompañando a los abogados a fin de encontrar una posible solución en beneficio de todos.