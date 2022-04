Mocoretá: perdió un embarazo de 8 meses, apuntan a un médico y piden justicia

El Ministerio de Salud Pública comunicó este fin de semana que inició sumarios administrativos a personal del hospital de Mocoretá. Fue tras una denuncia realizada en la Fiscalía de Monte Caseros por parte de la familia de Perla Amarilla, quien perdió a su bebé luego de una presunta falta de atención en el centro de salud. Su mamá relató lo sucedido a medios locales desde el día de parto hasta la posterior denuncia.

Qué pasó el día del parto

Perla Amarilla, de 25 años, se presentó en el Hospital Santa Catalina el martes 5 de abril por la mañana con contracciones. Su embarazo atravesaba los ocho meses y una semana de gestación, y tenía fecha de nacimiento para el 18 de mayo. A pesar de que en primera instancia los médicos habrían descartado un trabajo de parto, Perla conocía las contracciones porque ya tiene un niño.

“Nos presentamos con mi hija en el hospital de Mocoretá, con contracciones. La recibieron, pero no la atendieron. Ella le contó al doctor Diego Bonomo lo que estaba pasando y él le recetó ibuprofeno y amoxicilina y le inyectó algo porque aseguraba que ella tenía una infección urinaria. Pero no la revisó y la mandó a su casa”, contó Marta Amarilla, mamá de Perla, a Info Monte Caseros.

Explicó que en la atención: “Bonomo la retaba porque no tenía todos los estudios y yo le mostré que no se había hecho porque en el hospital querían cobrarle $1.400 y no tenía esa plata. Se cansó de ir al hospital por el dolor de cuello durante todo el embarazo y nunca le atendieron. Siempre por la ventana le daban paracetamol o ibuprofeno sin que nadie la revise”.

“Yo tenía la esperanza de que le pase el dolor, pero mi hija se revolcaba en el pasto de la vereda del hospital. Recién a las 14 volvimos a entrar y una enfermera le tomó la presión. Fue cuando descubrió que mi hija tiene problemas de presión alta y le dijo que se escuchaban muy bajos los latidos de mi nieta”.

“Recién ahí empezaron a correr de acá para allá. Cuando la enfermera le dijo eso, Bonomo retó a la enfermera y le pidió que baje la voz y que la iban a derivar”, agregó.

Perla fue trasladada a Paso de los Libres, a 165 km de la localidad. “Nos dijeron que iban a ir a Paso de los Libres y que nos iban a esperar allá pero cuando llegamos nos dijeron que no sabían nada”, aseguró Amarilla.

A la ciudad libreña llegaron a las 18. Los médicos reconocieron a la bebé en el canal de parto, por lo que no pudieron realizar una cesárea y debieron realizar un parto natural. Pero después de todo un día, Kiara, como se iba a llamar la niña de Perla y Luis Delgado, ya estaba sin vida.

La familia es acompañada en el proceso judicial por la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (Codeju). Según el comunicado difundido por la entidad, que contempla el relato de primera mano de Perla, explican que: “A pesar de estar inserta en el canal de parto, la bebé ya estaba muerta y, dado los altos niveles de presión arterial de la madre, debieron inducir a un parto natural, hecho que se dio alrededor de las 22 del martes”.

El regreso a Mocoretá

La familia de Perla es de bajos recursos, por lo que no lograron costear el gasto del traslado desde Paso de los Libres a Mocoretá. “El intendente nos dio un vale de 30 litros de nafta para que puedan volver”, relató Marta Amarilla. Además, un cajón fúnebre para la bebé que volvió en el baúl del auto de un familiar que fue a buscarlos a la localidad fronteriza. “Somos pobres y a veces algunas cosas no entendemos, pero deberían explicarnos. Somos personas y sentimos que nos abandonaron”, aseguró.

“Para lo que nos pasó no tengo palabras. Tuvimos que regalar toda la ropa de mi nieta para que ella no vea. Nos mataron el sueño de toda una familia por la falta de atención. No sé si es por ser pobres o por qué nos tratan así”, comentó.

Marta asegura que Perla continúa en estado de shock. “Está medicada. La llevé al hospital de Chajarí porque no quiero que la atiendan acá. Es horrible ver a mi hija así”, resaltó.

La denuncia y el sumario del Ministerio de Salud

Luego de lo sucedido, el miércoles 13 de abril la familia realizó la denuncia en la Fiscalía de Monte Caseros bajo el legajo Nº 17631/22. “Cuatro horas para que nos tomen la denuncia. Estoy conforme porque me la tomaron, pero tuve que hablar en siete radios para que por fin se tomara. Estoy conforme porque se escribió todo lo que nos tocó vivir”, relató Marta Amarilla.

“Vinimos decididos a que nos tomen la denuncia. Valió la pena la espera. Esperamos que se haga justicia por Kiara y por todas las personas que vivieron situaciones similares”, aseguró ese día.

Por la sucedido, el Ministerio de Salud de la provincia inició sumarios administrativos al personal que atendió a Perla aquel 5 de abril. Además, solicitaron los descargos de los agentes para imputar o deslindar responsabilidades en el caso.

“Se trata de un hecho muy grave porque hay muchos responsables”, comentó a Info Monte Caseros, Cintia Gómez Da Silva, abogada y representante de Codeju.

“Las instancias son tediosas porque las víctimas tienen que repetir la historia una y otra vez. Pero logramos que nos tomen la denuncia con los nombres y horarios que corresponden. Es lo que las víctimas querían”, comentó la profesional.

Tanto Marta como la abogada adelantaron que realizarán una marcha en Mocoretá para pedir justicia por la muerte de Kiara. “Todos los trámites judiciales van acompañados de un proceso en la calle y por eso coordinaremos actividades de lucha”, expresó Da Silva.

“Quiero que nos acompañen para que no haya más casos como el de mi nieta”, pidió Marta a los vecinos y vecinas de Mocoretá.

