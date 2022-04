Guzmán pide moderar los números de las paritarias

Martín Guzmán enfrenta el desafío que tendrá el ministro de Economía en las próximas semanas será el de evitar una espiralización de las expectativas de inflación. Esto se da en medio de las conversaciones con el Fondo Monetario para reajustar el acuerdo aprobado en marzo, que podría incluir una revisión de las proyecciones de inflación.

El ministro dejó entrever esa preocupación en la última reunión que mantuvo con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT hace más de una semana, antes de conocerse la inflación del 6,7% de marzo, que alcanzó el mayor nivel en 20 años. "Hay que evitar anualizar el dato de marzo, hay que coordinar y articular entre los sectores para bajar las expectativas", advirtió Guzmán, flanqueado por su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Trabajo, Claudio Moroni.

No explicó cómo iba a hacerlo, pero aseguró que el dato de marzo era un "techo" y que luego el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajaría en abril y mayo. El pedido apuntó a que empresarios y sindicalistas no tomen el mes de marzo como punto de referencia. De lo contrario, si proyectaran el mismo ritmo de inflación en 12 meses, los precios ya no subirían un 60%, como esperan las consultoras, sino un 117%. Una cifra sobre la que llamó la atención también Javier Milei.

Pero la inflación de marzo resultó más alta de lo esperado y recalentó los ánimos entre los gremios. En los últimos días, varios sindicatos redoblaron la presión para adelantar la reapertura de paritarias y lograr aumentos superiores a los que negociaban hace un mes. Los representantes de los trabajadores se niegan a negociar acuerdos a mediano plazo ante una inflación que se perfila a superar el 60% en 2022.

El mensaje de Guzmán fue acompañado por el lanzamiento de canastas de precios regulados y la convocatoria anticipada de paritarias. El Gobierno busca que las subas salariales ronden este año en promedio del 50%, en varios tramos y con plazos no menores a 6 meses, algo que empezó a ser desafiado por el reclamo de Camioneros (un bono de $ 20.000, equivalente a una suba del 85% anual), bancarios (60%) y Comercio (una suma de hasta $ 18.000).

En la UIA, están de acuerdo con el mensaje del ministro. "La idea es que la inflación de marzo sea un techo, luego siga alta pero baje un poco en abril y mayo, junio quizás suba por tarifas, pero que baje al 4 o 3%", dijo una fuente de la central fabril. Pero los industriales no comparten los planteos de la CGT de acordar paritarias por tres meses o adelantar las revisiones si la inflación supera lo previsto. "Los contratos trimestrales no ayudan", sostienen.

En medio de los empujones para desplazarlo de su cargo, Guzmán se mostró el martes con empresarios metalúrgicos pyme al visitar Adox, una planta que fabrica insumos médicos en Ituzaingó. Allí, retomó su preocupación por la inflación al señalar que las tarifas no aumentarán todo lo que deberían, tomó nota ante el pedido de autorizar permisos para importar y garantizar la actividad, y pidió "apoyo político" al programa con el FMI.

El jefe de Hacienda partirá este lunes rumbo a la asamblea del Fondo y el Banco Mundial, en Washington, donde buscará mostrar el cumplimiento de las metas. El staff anticipó que habrá que recalibrar el programa, en particular el dólar y las tasas. Sin el ancla cambiaria disponible ni el mismo margen para congelar tarifas, el control de la inflación se vuelve desafiante. Los técnicos también apuntan a las paritarias: creen que el "alto nivel de indexación a la inflación pasada" contribuye a la inercia inflacionaria.

