River y Boca le dan continuidad a la Copa de la Liga

River Plate visitará hoy a Defensa y Justicia en uno de los partidos más atractivos que puede ofrecer el certamen tomando en cuanta los que proponen ambos equipos en el campo de juego, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro, por la Zona A, se jugará en el estadio Norberto Tomaghello, ubicado en la ciudad bonaerense de Florencio Varela, este sábado desde 19, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de TNT Sports.

El dato avala la expectativa que provoca el partido: River es el vigente campeón del fútbol argentino y Defensa el subcampeón, los dos mejores equipos del pasado torneo de Primera División 2021, en el cual el “Halcón” le ganó al “Millonario” 3-2 en Núñez.

En la Bombonera

Boca Juniors, con el ánimo por las nubes tras haber ganado el Superclásico, recibirá a Arsenal de Sarandí, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la octava fecha del certamen argentino. El encuentro, válido por la Zona B, que lidera Boca junto a Estudiantes de La Plata, se jugará este sábado a partir de las 21.30 en La Bombonera, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, quien ayer fue designado en reemplazo de Silvio Trucco, lesionado. La TV estará a cargo de Fox Sports Premium.

En la jornada sabatina además jugarán: Racing vs. Sarmiento (14), Vélez Sarsfield vs. Lanús (16.30) y Godoy Cruz vs. Estudiantes (16.30). Y ayer, en la continuidad de la octava fecha, Gimnasia La Plata derrotó de local a Talleres por 2 a 1. En Paraná, Patronato se impuso a Unión 2 a 1.

En Santiago del Estero, Central Córdoba y Huracán igualaron 2 a 2.

Mientras que anoche, Independiente derrotó de visitante a Barracas Central mientras que Argentinos se impuso a Banfield 2-0.