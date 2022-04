Enojo de productores rurales por las retenciones que aplica el Gobierno nacional

Hay enojo entre los productores rurales tras asegurar que la política impositiva del Gobierno nacional toma en concepto de retenciones 56 de cada 100 hectáreas. Además, indican que no toman conciencia de los insumos y las pérdidas por las sequías.

Néstor Roulet, ex vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) e ingeniero agrónomo, indicó que el productor invierte la plata y con esta situación corre más riesgos de pérdidas que de ganancias.

“Cuando van a cosechar se piensa en sacar 10 camiones y se sabe que 6 se lo tiene que dar el Estado. Además, las cosechadoras no pueden hacerlo, a veces los caminos son intransitables. En el interior productivo hay localidades sin gas, sin cloacas, sin agua corriente, entonces la bronca es que cuidás 100 hectáreas y 56 son para el Gobierno”; dijo

“No hay que negar que la soja subió, pero hay insumos que se fueron de 600 dólares a 1.300. Uno de los herbicidas más conocidos se fue de 4 dólares a 12. El aumento es terrible no alcanza para invertir en la nueva cosecha. Hay zonas donde no llovió nada todavía, por lo tanto no se cosechó nada”, indicó en Radio Continental.

Por su parte, aseguró que cuando un productor pierde el Gobierno saca igual el 56% de la cosecha y comparó que de 48 millones de pesos que se genere 27 millones son del Estado.

“Si hay riesgos hay que tener una rentabilidad acorde, no puede seguir así. La bronca que nos da aparte del sacrificio que hacemos con la siembra, es que nos tratan como delincuentes. Algunos dicen que tenemos departamentos en Miami, yo no conozco a ningún productor que tenga uno. Es diferente tener campo, no es lo mismo que ser del campo”, explicó Roulet.

En ese sentido, el productor indicó que “alguien que trabaje mil hectáreas puede tener un departamento, pero no puede decir que lo que sucede con los alimentos son culpa de los productores, eso es ponernos en contra a la gente”.

“El aumento (de insumos para la actividad) es terrible. No creo que con lo que uno saque de la cosecha pueda alcanzar para invertir en la nueva temporada”, alertó. “No llegás a cubrir los costos e igual el Gobierno se lleva el 56%”.

“Lo que tienen que tener en cuenta es que el 90% de nuestros legisladores son de nuestras provincias. Son totalmente inoperantes, entonces nos quieren echar la gente en contra.

El pan subió un 24% y el trigo aumentó un 4% y dicen que es culpa del campo. Hay que trabajar para defender la república y cada uno en su puesto lo tiene que hacer”, concluyó.

La problemática parece resurgir tras las decisiones del Gobierno.