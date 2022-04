Con presencialidad y formato online, comenzó el Bafici

Comenzó la 23ª edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, que se extenderá hasta el 1 de mayo. La propuesta conserva la modalidad digital para buena parte de su programación, pero volvieron las salas del centro porteño.

Este año, el Bafici presentará 290 películas repartidas en las diferentes secciones —de las cuales 223 filmes se podrán ver online— con más de 450 funciones y alrededor de 60 actividades especiales en 15 sedes, con los principales puntos del festival ubicados en el centro de la ciudad, el espacio tradicional de la cinefilia porteña.

La película de apertura fue “Pequeña flor”, de Santiago Mitre, con Daniel Hendler y Vimala Pons. En cuanto a la estructura del festival, el Bafici ya no tendrá un apartado de cine americano y volverá a las tres competencias tradicionales: Internacional, Argentina, y Vanguardia y Género. En todas, los títulos se medirán en igualdad de condiciones, ya sea largometrajes, mediometrajes y cortos. Las otras secciones temáticas son Artes y oficios, Familias, Hacerse grande, Lugares, Música, Nocturna, Pasiones, Películas sobre películas, Romances y Trayectorias.

La figura destacada de la 23ª edición sin duda será la visita del cineasta canadiense Bruce LaBruce (“The Raspberry Reich”, proyectada en el Bafici 2005; “LA Zombie”, Bafici 2011), de quien se proyectará “The Affairs of Lidia”, cuya premiere mundial será en el cine Multilpex Monumental de la calle Lavalle. Además de los descubrimientos de nuevos directores u obras desconocidas en la Argentina, como siempre, los autores contemporáneos estarán presentes en esta edición. Algunas de las figuras son el surcoreano Hong Sangsoo (“The Novelist’s Film”), la francesa Claire Dennise (“Avec amour et acharnement”), el estadounidense Paul Schrader (“The Affairs of Lidia”), el italiano Marco Bellocchio (“Marx può aspettare”) y Alain Guiraudie con “Viens je t’emmène”, que será la película de clausura de la muestra.

El festival cuenta con varias actividades especiales como charlas presenciales y online con invitados internacionales y nacionales,

