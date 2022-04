Desde Colombia a Corrientes por un intercambio estudiantil

Juan Diego Guardiola es estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander Colombia y está cursando el primer cuatrimestre de su Movilidad Estudiantil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste.

En esta primera experiencia de intercambio comentó: “Me he encontrado muy cómodo y feliz ya que de alguna u otra manera he conocido amigos y compañeros que no dudan en apoyarme al momento de cursar las materias”.

Actualmente, Guardiola cursa Derecho Civil, Familia y Sucesorio. Derecho Procesal, Procedimental Administrativo y Litigación Oral.

“Como todo, es un aprendizaje, he ido poco a poco, me he organizado con mis compañeros porque ellos no han dudado en apoyarme en este proceso, porque saben que de alguna u otra manera es arduo. Nos reunimos a estudiar, cosa que agradezco la hospitalidad y amabilidad de cada uno de ellos“, remarcó.

El colombiano expresó que se encuentra abocado a entender el Derecho Administrativo argentino, por ello realiza visitas constantes a profesoras y profesores para recibir asesoramiento y lograr interpretar la legislación de nuestro país.

Guardiola recorre con frecuencia el Campus Deodoro Roca, gusta de tomar mate y saborea la gastronomía local.

Fue agasajado con el kit de útiles de la Facultad que incluye: mochila, agenda, botella de agua, todas herramientas útiles para este momento de cursada en la región. Además fue invitado a participar de proyectos de investigación de la unidad académica.

(IRB)